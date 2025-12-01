रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं. इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिए गए हैं. वहीं रूस की सुरक्षा एजेंसी की टीम भी भारत पहुंच चुकी है. किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है. हालांकि पुतिन की सुरक्षा थोड़ी अलग है क्योंकि खाने-पीने की चीजों के साथ अपना एक पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं.

पुतिन के टॉयलेट शीट पर चढ़ा है सोने की परत

व्लादिमीर पुतिन 390 मिलियन पाउंड मूल्य के लक्जरी 'फ्लाइंग क्रेमलिन' जेट से किसी देश का दौरा करते हैं. इसमें सोने की परत चढ़ा हुआ टॉयलेट शीट भी है. यह हर तरह के हवाई और जमीनी खतरे को झेलने के लिए तैयार रहता है. सफर के दौरान इस विमान के चारों ओर रूसी फाइटर जेट्स का घेरा रहता है ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके.

पुतिन के प्राइवेट जेट में और क्या-क्या?

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान का इंटीरियर किसी महल से कम नहीं है. इसमें लेदर फर्नीचर और वॉलनट वीनर्स है. सोने से जड़ी नक्काशी बनी हुई है. इसमें प्राइवेट ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा लाउंज, रेस्ट रूम ,मिनी जिम, डाइनिंग हॉल, बार, शॉवर्स और मेडिकल रूम मौजूद है.

पुतिन ने उच्च पद पर रहते हुए अन्य सभी रूसी नेताओं की तुलना में अधिक हवाई यात्राएं की हैं. उनके इस जेट को वोरोनिश एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने बनाया है. इसकी अधिकतम स्पीड 900 किमी प्रति घंटा है. फ्यूल कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर है, जिस वजह से ये 13,500 किमी की नॉनस्टॉप उड़ान भर सकता है.

पुतिन की सुरक्षा में अदृश्य सेना की तैनाती

द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं वहां उनके जाने से पहले एक अदृश्य सेना तैनात कर दी जाती है. वह आम लोगों की तरह स्थानीय माहौल में घुलमिल कर मौजूद रहता है. रूसी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार साल 2022 में जापान के पीएम प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद पुतिन की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है.

