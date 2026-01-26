'परमाणु हथियार ही सुरक्षा की गारंटी...', पुतिन के करीबी के बयान ने चौंकाया, क्या है पूरा मामला?

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियार को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने दुनिया की राजनीति में तहलका मचा दिया है. मेदवेदेव ने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों में कटौती करने संबंधी न्यू स्टार्ट संधि पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों के दम पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप की ओर से लगातार उकसावे वाली हरकतें हो रही है.

'परमाणु हथियार बनाने की होड़ में जुटेंगे कई देश'

रूसी अखबार Kommersant को दिए एक इंटरव्यू में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने कहा, 'दुनिया में जिस तरह से अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है उससे बाकी कई देश परमाणु हथियार बनाने की होड़ में जुट जाएंगें. इससे वैश्विक स्थिति अस्थिर हो जाएगी. दुनिया की मौजूदा स्थिति के कारण इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ देश अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करना चाहते हैं.'

'परमाणु हथियार ही सुरक्षा की गारंटी'

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सामूहिक विनाश का यह हथियार ही राष्ट्रीय सुरक्षा की एकमात्र पक्की गारंटी हैं. मेदवेदेव ने कहा, 'कई देशों के पास मिलिट्री प्रोग्राम चलाने की टेक्निकल क्षमता है तो कुछ देश इस फिल्ड में रिसर्च कर रहे हैं. भले ही ये इंसानियत के हित में न हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानियत ने अभी तक खुद की रक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की गारंटी को कोई रास्ता नहीं ढूंढ़ा है.'

START संधि को लेकर क्या बोले मेदवेदेव?

दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच START संधि स्थापित करने की डेड लाइन को एक साल के लिए बढ़ाने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव पर वाशिंगटन से मॉस्को को अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. रूस के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, अमेरिका के पास अभी भी 5 फरवरी तक इस विस्तार पर निर्णय लेने का समय है.

