रूस-यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- 'मैंने 8 वॉर रुकवाए, लेकिन इसे रोकना...'

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. वॉशिंगटन में कैबिनेट बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह संघर्ष एक बेहद कठिन स्थिति है और इसे हल करना आसान नहीं होगा. ट्रंप ने दावा किया कि वे पहले आठ युद्ध सुलझा चुके हैं और यह नौवां हो सकता है, जिसे खत्म करने के लिए उनकी टीम इस समय रूस में बातचीत कर रही है.

ट्रंप ने कहा, “हम इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे लोग अभी रूस में हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम इसे सुलझा सकते हैं. लेकिन यह आसान नहीं है. हालात बहुत गड़बड़ हैं.” ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की आयरलैंड के दौरे पर हैं. डबलिन में एक कार्यक्रम के दौरान जेलेंस्की ने भी शांति वार्ता को लेकर हल्की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि हाल में तेज हुई बातचीत और अमेरिका की रुचि ने सकारात्मक संकेत दिए हैं.

जेलेंस्की ने अमेरिका को लेकर क्या कहा?

जेलेंस्की ने कहा, “थोड़ी-सी उम्मीद मिली है क्योंकि बातचीत में कुछ तेजी आई है और अमेरिकी पक्ष की रुचि भी दिख रही है. इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी तरह की कूटनीतिक वार्ता से पीछे नहीं हट रहा है, जो हमारे लिए अच्छा संकेत है.”

रूस ने यूरोपीय देशों को दी चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है तो उसे इतनी तेज और निर्णायक हार मिलेगी कि रूस को बातचीत करने लायक कोई पक्ष ही नहीं बचेगा. पुतिन का यह बयान उस समय आया है जब यूरोप और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को सैन्य समर्थन लगातार बढ़ रहा है.

यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस का कब्जा?

वर्तमान स्थिति के अनुसार, रूस यूक्रेन के लगभग 19% क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है, जो 2023 की तुलना में करीब 1% अधिक है. हालांकि 2025 में रूस ने पहले की तुलना में तेज प्रगति की है, लेकिन वह अब भी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहा है.

ये भी पढ़ें-

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'