रूसी ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन में कई जगहों पर लगी भीषण आग, तीन लोग घायल, एक की हालत गंभीर

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से संघर्ष और तनाव की स्थिति लगातार जारी है. यूक्रेन के ओडेसा शहर में मंगलवार (17 फरवरी, 2026) की रात रूस की ओर से किए गए ड्रोन हमले में कम से कम तीन लोग घायल हो गए. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के इस हमले में शहर के नागरिक और एनर्जी ढांचे को नुकसाना पहुंचा है और कई जगहों पर आग भी लग गई है.

आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स

रूसी ड्रोन हमले के बाद शहर के कई इलाकों में क्षतिग्रस्त हुए इमारतों से धुआं उठता देखा गया, जबकि फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया. बचावकर्मी स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते नजर आए.

सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ने दी जानकारी

ओडेसा के सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख सेरही लिसाक ने इस संबंध में बताया कि घायलों में से शामिल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, हमले के बाद एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलों में भी आग लगने की सूचना मिली है.

रूस ने एक बार फिर ओडेसा पर किया हमलाः मार्टिनेंको

यूक्रेन के ओडेसा इलाके में स्टेट इमरजेंसी सर्विस की प्रवक्ता मर्याना मार्टिनेंको ने कहा, ‘आज मंगलवार (17 फरवरी, 2026) की रात रूस की ओर से एक बार फिर स्ट्राइक ड्रोन से ओडेसा पर हमला किया गया. इस ड्रोन स्ट्राइक में एनर्जी और नागरिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा और कई जगह आग लग गई.’

उन्होंने कहा कि बचाव दल शहर के अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे थे. वहीं, एक निजी मकान और टायर गोदाम में भी आग लगने की सूचना मिली. करीब 300 स्क्वार मीटर के इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. घटना के बाद ओडेसा के कई प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इमरजेंसी सेवाएं स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है.