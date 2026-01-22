हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए 1 अरब डॉलर देने को तैयार रूस, लेकिन....', पुतिन ने ट्रंप के सामने चल दी बड़ी चाल

Putin on Gaza Board of Peace: पुतिन ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति होती है, तो अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के उन इलाकों को दोबारा बसाने में किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 22 Jan 2026 01:09 PM (IST)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल शांति समझौते के बाद यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शांति पहल के लिए भी आर्थिक मदद की बात कही है.

यूक्रेन के पुनर्निर्माण में फ्रीज रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल का प्रस्ताव
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो जाता है, तो अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के उन इलाकों को दोबारा बसाने में किया जा सकता है, जो युद्ध में बुरी तरह तबाह हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में रखी बाकी फ्रीज रकम को भी शांति के बाद इसी काम में लगाया जा सकता है.

गाजा शांति पहल के लिए 1 अरब डॉलर देने को तैयार रूस
पुतिन ने यह भी कहा कि रूस, अमेरिका में फ्रीज की गई अपनी संपत्तियों में से 1 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ पहल को दे सकता है. यह बोर्ड गाजा में संघर्षविराम की योजना की निगरानी के लिए बनाया जाना है. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ रूस के खास रिश्तों को देखते हुए यह योगदान दिया जा सकता है.

अमेरिका से बातचीत पहले ही हो चुकी है
रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि इस प्रस्ताव पर वॉशिंगटन के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है. उन्होंने कहा कि गुरुवार को मॉस्को में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर के साथ होने वाली बातचीत में इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाएगा. यह बयान पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया.

अमेरिका में रूस की कितनी संपत्ति फ्रीज है
अनुमान के मुताबिक अमेरिका में रूस की करीब 4 से 5 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है. यह रकम यूक्रेन के कुल पुनर्निर्माण खर्च के मुकाबले काफी कम है. दुनियाभर में रूस की करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है, जिसमें से ज्यादातर यूरोप में रखी हुई है.

अमेरिका को साधने की कोशिश मानी जा रही है यह पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव अमेरिका को प्रभावित करने और रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगने से रोकने की कोशिश हो सकता है. खास बात यह है कि जिन पैसों की बात हो रही है, वे फिलहाल रूस के नियंत्रण में भी नहीं हैं. रूस लगातार यह कोशिश कर रहा है कि उस पर और उसके व्यापारिक साझेदारों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध न लगें. हालांकि, करीब चार साल बाद भी रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने मूल उद्देश्यों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.

शांति योजना पर रूस और अमेरिका में मतभेद
डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक शांति न होने के लिए कभी पुतिन तो कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है. ट्रंप की शांति योजना के कई अहम मुद्दों पर रूस और यूक्रेन की राय अब भी काफी अलग है. रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ ऐसे इलाकों को छोड़े, जिन पर उसका पूरा नियंत्रण भी नहीं है.

पांचवें साल में प्रवेश करता युद्ध, हालात और खराब
यूक्रेन युद्ध अब लगभग पांचवें साल में पहुंच रहा है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. फरवरी 2025 तक यूक्रेन के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की लागत करीब 524 अरब डॉलर आंकी गई थी, जो लगातार बढ़ रही है. रूसी हमलों के कारण सर्दियों में लाखों लोग बिना बिजली, गर्मी और पानी के रह गए हैं.

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी करेंगे बातचीत
पुतिन ने कहा कि वे गाजा के लिए प्रस्तावित 1 अरब डॉलर के योगदान पर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी चर्चा करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना के तहत ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने के लिए कई विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है. इसमें स्थायी सदस्य बनने के लिए कम से कम 1 अरब डॉलर का योगदान जरूरी बताया गया है.

