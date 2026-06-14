हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वRussia Shadow Fleet: पुतिन को बड़ा झटका! ब्रिटेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया कब्जा, मचा हड़कंप

Russia Shadow Fleet: पुतिन को बड़ा झटका! ब्रिटेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया कब्जा, मचा हड़कंप

Russia Shadow Fleet: ब्रिटेन ने रूस की शैडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए प्रतिबंधित तेल टैंकर स्मिरटोस को इंग्लिश चैनल में रोक लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन ने रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट के खिलाफ एक बड़ा सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाते हुए एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को इंग्लिश चैनल नदी में रोक लिया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार (14 जून 2026) तड़के शुरू हुआ यह ऑपरेशन करीब छह घंटे तक चला. इस दौरान ब्रिटिश सशस्त्र बलों, रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष अधिकारियों ने तेल टैंकर स्मिर्टोस (Smyrtos) पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया. इस अभियान में ब्रिटिश वायुसेना (RAF) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय किया.

ये भी पढ़ें: 'अराघची इस्तीफा दो...', अमेरिका के साथ पीस डील की खबरों के बीच ईरान में बवाल, सड़कों पर उतरे लोग

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने क्या बताया?

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल इस टैंकर को इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा गया है. मामले की जांच जारी है और अधिकारी जहाज की गतिविधियों के साथ-साथ उसके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रहे हैं ताकि उसके संचालन और नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके. प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने इस कार्रवाई को रूस के लिए एक बड़ा झटका बताया. उन्होंने कहा कि जो लोग यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोशिशों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें यह स्पष्ट संदेश मिल जाना चाहिए कि ब्रिटेन उन्हें छिपने या बच निकलने का मौका नहीं देगा.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेन जार्विस का बयान

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेन जार्विस ने भी कहा कि रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाता है और यह कार्रवाई सीधे तौर पर पुतिन के युद्ध प्रयासों को कमजोर करने की दिशा में की गई है. दरअसल, पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद मॉस्को ने सैकड़ों तेल टैंकरों का एक नेटवर्क तैयार किया, जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है. इन जहाजों की मालिकाना व्यवस्था अक्सर स्पष्ट नहीं होती और इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए रूसी तेल को विभिन्न देशों और बाजारों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है.

शैडो फ्लीट में कितने जहाज शामिल?

ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के प्रतिबंधित तेल का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा इसी शैडो फ्लीट के जरिए दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचता है. बताया जाता है कि इस नेटवर्क में 700 से अधिक जहाज शामिल हैं, जो रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बने हुए हैं और तेल निर्यात के जरिए आय जुटाने में मदद करते हैं. ब्रिटेन अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 500 से अधिक जहाजों पर प्रतिबंध लगा चुका है. इन प्रतिबंधों के तहत ऐसे जहाज ब्रिटेन के बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर सकते. इसके अलावा ब्रिटिश कंपनियों और नागरिकों को इन जहाजों के लिए वित्तीय सेवाएं, बीमा या ब्रोकरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति नहीं है.

ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर कर रहें काम

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पूरा अभियान फ्रांस के साथ करीबी समन्वय में चलाया गया. हाल के महीनों में ब्रिटेन और फ्रांस रूस की शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. ब्रिटिश सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली आय को कम करना और यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकना है.

ये भी पढ़ें: पहाड़, झील और वेस्ट यूरोप की सबसे ऊंची चोटी Mont Blanc, कितना खूबसूरत है फ्रांस का एवियान, जहां हो रही G7 समिट?

Published at : 14 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Britain RUSSIA WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Shadow Fleet: पुतिन को बड़ा झटका! ब्रिटेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया कब्जा, मचा हड़कंप
पुतिन को बड़ा झटका! ब्रिटेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया कब्जा, मचा हड़कंप
विश्व
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
विश्व
मिडिल ईस्ट में फिर भड़का तनाव, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला
मिडिल ईस्ट में फिर भड़का तनाव, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला
विश्व
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ मिलकर करेंगे पहल..., पीएम मोदी ने बताई भारत की ताकत
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ करेंगे पहल..., PM मोदी ने बताई भारत की ताकत
Advertisement

वीडियोज

Delhi TMC Rebel MP Meeting: बागियों की बैठक में शामिल होंगी Sayoni Ghosh | Bengal | Mamata Banerjee
US-Iran Deal: खुल जाएगा होर्मुज...ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म?आखिर क्या होने वाला है? Inside Story
Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
मिडिल ईस्ट में फिर भड़का तनाव, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला
मिडिल ईस्ट में फिर भड़का तनाव, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- 'मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले...'
अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- 'मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले...'
क्रिकेट
शुभमन गिल ने रचा इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना डाले सबसे तेज 3,000 रन; यह दिग्गज छूटा पीछे
शुभमन गिल ने रचा इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना डाले सबसे तेज 3,000 रन; यह दिग्गज छूटा पीछे
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
इंडिया
Bandi Sanjay Convoy: बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला
बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला
विश्व
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ मिलकर करेंगे पहल..., पीएम मोदी ने बताई भारत की ताकत
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ करेंगे पहल..., PM मोदी ने बताई भारत की ताकत
क्रिकेट
Watch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
इंडिया
Mobile Emergency Alert: अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget