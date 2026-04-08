रूस ने कहा- ईरान जंग में बुरी तरह हारा यूएस-इजरायल, जानें फ्रांस से ब्रिटेन तक किसने क्या कहा

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, दोनों की तरफ से इसका ऐलान हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हमलों को दो हफ्तों के लिए रोकने पर सहमति जताने के बाद रूस और स्पेन ने अमेरिका पर तंज कसा है. वहीं दुनिया के अलग-अलग देशों ने भी इस पर मिलीजुली राय रखी. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के अनुसार इस जंग में अमेरिका-इजरायल की हार हुई है.

ईरान जंग में बुरी तरह हारा यूएस-इजरायल: रूस

मारिया जखारोवा ने कहा कि 28 फरवरी को ईरान पर बिना उकसावे के किया गया एकतरफा हमले में दोनों (यूएस-इजरायल) की करीबी हार हुई है. उन्होंने स्पुतनिक रेडियो पर कहा, 'हमारे देश ने शुरू से ही अपने पहले बयानों में कहा था कि इस हमले को तुरंत रोकना जरूरी है.' उन्होंने ने ये भी कहा कि तुरंत एक राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान शुरू करना जरूरी है, जो बातचीत की प्रक्रिया पर आधारित हो और जिसमें सभी पक्षों की स्थितियों पर गंभीरता से विचार किया जाए.'

फ्रांस ने सीजफायर को सकारात्मक पहल बताया

जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन, स्पेन ने सीजफायर का स्वागत किया. वहीं खाड़ी देशों ने भी राहत की सांस ली है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे बहुत अच्छा कदम बताया. मैक्रों ने एक्स पर कहा कि यह समझौता क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल है, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि लेबनान की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि इस सीजफायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पूरे क्षेत्र में व्यापक और स्थायी शांति स्थापित की जा सके.

रूस को भी मजबूर करे अमेरिका: यूक्रेन

जर्मनी ने भी सीजफायर का स्वागत किया है. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों के जरिए जंग का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए. यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सीजफायर और होर्मुज स्ट्रेट के खुलने का स्वागत किया. साथ ही अमेरिका को सलाह दी कि उसे इसी तरह रूस को भी यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने के लिए मजबूर करना चाहिए.

स्पेन के विदेश मंत्री ने ईरान में सीजफायर का तो स्वागत किया, लेकिन लेबनान में हमले जारी रखने के लिए इजरायल की आलोचना की. उन्होंने कहा कि दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमति के बाद भी इजरायल ने लेबनान में अपना जमीनी कैंपेन जारी रखने का दावा किया. इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है. जोस मैनुअल अल्बेरेस ने पब्लिक रेडियो आरएनई को बताया, 'सभी फ्रंट खत्म होने चाहिए और सभी फ्रंट का मतलब लेबनान भी है.'

दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं: स्पेन

स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक्स पर सीजफायर का अच्छी खबर के तौर पर स्वागत किया, लेकिन कहा कि स्पेन दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता.' सांचेज ने डिप्लोमेसी (कूटनीति), इंटरनेशनल लीगैलिटी (अंतरराष्ट्रीय वैधता) और पीस (शांति) की जरूरत का जिक्र किया. यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उम्मीद जताई कि सीजफायर इलाके और दुनिया के लिए राहत का पल लाएगा.

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