अमेरिका ने रूसी झंडे वाले एक तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया, जिसके बाद अटलांटिक महासागर में दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. रूस ने अमेरिका के इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनकी सेना ने समंदर में जिस जगह पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया वहां रूसी पनडुब्बी समेत उसके वॉरशिप मौजूद हैं. रूसी परिवहन मंत्रालय ने बताया कि टैंकर पर यूएस नेवी के चढ़ने के बाद से उनका संपर्क टूट गया.

न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मरीनेरा टैंकर पर अमेरिकी सेना की लैंडिंग पर वह करीबी नजर बनाए हुए हैं. मॉस्को ने टैंकर पर सवार चालक दल में रूसी नागरिक के बारे में तुरंत जानकारी मांगी है. मंत्रालय ने रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित किया जाए.

रूस ने कहा कि जहाज में मौजूद रूसी नागरिकों को जल्द वापस भेजने में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा, '1982 के संयुक्त राष्ट्र समंदरी कानून के अनुसार किसी भी राज्य को अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है.' पुतिन के करीबी सांसद आंद्रेई क्लिशास ने कहा कि टैंकर पर अमेरिकी कब्जा सरासर समुद्री डकैती है.

ब्रिटेन ने अमेरिकी अभियान में उसका साथ दिया. ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रॉयल एयर फोर्स से निगरानी कर अमेरिकी ऑपरेशन का समर्थन किया. मंत्रालय ने कहा कि उसका कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उठाया गया है.

अमेरिका के मुताबिक उसने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन सागर में लगातार दो कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है. इसमें से एक टैंकर पर रूस का झंडा लगा था. वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था.

अमेरिकी होम डिपार्मेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा, 'यूएस कोस्ट गार्ड की टीम ने दो शैडो फ्लीट टैंकर बेला- 1 और सोफिया को जब्त किया है. पीछा किए जाने के दौरान उसने अपना झंडा भी बदल दिया और जहाज पर नया नाम भी लिख दिया.'

