हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर

'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर

तुर्किये के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उरालोलू ने बताया कि जांचकर्ता बाहरी हमले के संकेतों की जांच कर रहे हैं. जहाज पर किसी बारूदी सुरंग, रॉकेट या शायद किसी ड्रोन से हमला हुआ है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस-यूक्रेन युद्ध साढ़े तीन साल से भी अधिक समय से जारी है. इसी बीच काला सागर में शनिवार (29 नवंबर) को यूक्रेन के मानवरहित ड्रोन ने रूस के तेल टैंकर विराट को अपना निशाना बनाया. ये वही जहाज है जिस पर शुक्रवार को भी विस्फोट हुए थे. सीएनएन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं (एसबीयू) के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि रूस के तथाकथित छाया बेड़े को ड्रोन ने निशाना बनाया. यूक्रेन ने औपचारिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है.

विराट और एक अन्य टैंकर 'कैरो' के क्रू मेंबर ने एक खुली रेडियो संकट कॉल जारी कर ड्रोन हमले की सूचना दी थी. कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग में एक क्रू मेंबर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यह विराट है मदद चाहिए! ड्रोन हमला मेडे!" यूक्रेन का दावा है कि ये जहाज भले ही अफ्रीकी देशों में रजिस्टर थे लेकिन ये रूस की शैडो-फ्लीट का हिस्सा थे. इन पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगा रखा है. रूस-यूक्रेन जंग रोकने की ट्रंप की कोशिशों को एक बार फिर झटका लग सकता है, क्योंकि जंग के दौरान पहली बार किसी सिविलियन जहाज पर हमला हुआ है.

तुर्किये के परिवहन मंत्रालय ने क्या कहा
एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार, तुर्किये के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि विराट जिसके बारे में पहले कहा गया था कि उस पर काला सागर तट से लगभग 35 समुद्री मील दूर मानवरहित समुद्री वाहनों ने हमला किया था, आज सुबह मानवरहित समुद्री वाहनों द्वारा उस पर फिर से हमला किया गया.

तुर्किये के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उरालोलू ने बताया कि जांचकर्ता बाहरी हमले के संकेतों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बाहरी हमले का मतलब है कि जहाज पर किसी बारूदी सुरंग, रॉकेट या शायद किसी ड्रोन से हमला हुआ है. ये पहली चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं. हालांकि मामूली क्षति के बावजूद विराट स्थिर है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है.

दक्षिणी काला सागर में हुआ हमला 
एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर द्वारा संचालित एक्स हैंडल OSINTdefender ने तुर्किये के परिवहन मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूसी छाया बेड़े से जुड़े गाम्बिया के झंडे वाले टैंकर M/T VIRAT पर दक्षिणी काला सागर में सतही जहाजों ने फिर से हमला किया. शुक्रवार के शुरुआती हमले के बाद बीस चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि जहाज अब तुर्की के तट पर जल रहा है और डूब रहा है.

सीएनएन ने एक यूक्रेनी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि इस हमले में एसबीयू-नौसेना के समन्वित अभियान में सी बेबी समुद्री ड्रोन शामिल थे. रूस ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. सूत्र के अनुसार दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है और वे प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गए हैं.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 30 Nov 2025 07:26 AM (IST)
Oil Tanker Drone Attack Black Sea Ukraine RUSSIA
