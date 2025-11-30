Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस-यूक्रेन युद्ध साढ़े तीन साल से भी अधिक समय से जारी है. इसी बीच काला सागर में शनिवार (29 नवंबर) को यूक्रेन के मानवरहित ड्रोन ने रूस के तेल टैंकर विराट को अपना निशाना बनाया. ये वही जहाज है जिस पर शुक्रवार को भी विस्फोट हुए थे. सीएनएन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं (एसबीयू) के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि रूस के तथाकथित छाया बेड़े को ड्रोन ने निशाना बनाया. यूक्रेन ने औपचारिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है.

विराट और एक अन्य टैंकर 'कैरो' के क्रू मेंबर ने एक खुली रेडियो संकट कॉल जारी कर ड्रोन हमले की सूचना दी थी. कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग में एक क्रू मेंबर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यह विराट है मदद चाहिए! ड्रोन हमला मेडे!"

"This is VIRAT. Help needed! Drone attack! Mayday!"



The crew of the tanker VIRAT reported a drone attack on an open frequency. Clearly, they weren't referring to regular drones, but to unmanned boats.



As a reminder, the tankers VIRAT and KAIROS were "exposed to external… pic.twitter.com/cQ7oXvljZ7 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) November 28, 2025

तुर्किये के परिवहन मंत्रालय ने क्या कहा

एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार, तुर्किये के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि विराट जिसके बारे में पहले कहा गया था कि उस पर काला सागर तट से लगभग 35 समुद्री मील दूर मानवरहित समुद्री वाहनों ने हमला किया था, पर आज सुबह मानवरहित समुद्री वाहनों द्वारा फिर से हमला किया गया."

तुर्किये के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उरालोलू ने बताया कि जांचकर्ता बाहरी हमले के संकेतों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बाहरी हमले का मतलब है कि जहाज पर किसी बारूदी सुरंग, रॉकेट या शायद किसी ड्रोन से हमला हुआ है. ये पहली चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं. हालांकि मामूली क्षति के बावजूद विराट स्थिर है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है.

दक्षिणी काला सागर में हुआ हमला

एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर द्वारा संचालित एक्स हैंडल OSINTdefender ने तुर्किये के परिवहन मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूसी छाया बेड़े से जुड़े गाम्बिया के झंडे वाले टैंकर M/T VIRAT पर दक्षिणी काला सागर में सतही जहाजों ने फिर से हमला किया. शुक्रवार के शुरुआती हमले के बाद बीस चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि जहाज अब तुर्की के तट पर जल रहा है और डूब रहा है.

सीएनएन ने एक यूक्रेनी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि इस हमले में एसबीयू-नौसेना के समन्वित अभियान में सी बेबी समुद्री ड्रोन शामिल थे. रूस ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. सूत्र के अनुसार दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है और वे प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गए हैं.

ये भी पढ़ें

A320 बेड़े के 80% विमानों का सॉफ्टवेयर हुआ अपग्रेड, कई उड़ानें हुई कैंसिल, जानें पूरा अपडेट