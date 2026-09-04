रूस-कराची रूट पर भारतीय जहाज पर ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे 23 भारतीय नाविक

रूस के नोवोरोस्सिय्स्क से कराची जा रहे भारतीय क्रू वाले मालवाहक जहाज MV BARYON (IMO 9151412) पर 2 सितंबर 2026 को ड्रोन हमला हुआ. हमले में ड्रोन जहाज के अकॉमोडेशन एरिया से टकराया, जिसके बाद आग लग गई. जहाज पर सवार क्रू ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और जहाज अपने इंजन के सहारे आगे बढ़ता रहा.

FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने बताया की जानकारी के मुताबिक, हमले के दौरान दूसरा ड्रोन भी देखा गया. जहाज पर कुल 23 भारतीय नाविक सवार थे और सभी के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है. मनोज यादव ने आगे कहा कि इस घटना को लेकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहा है. भारतीय नाविक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी संघर्ष का हिस्सा नहीं होते. इसके बावजूद भारतीय क्रू वाले वाणिज्यिक जहाजों को लगातार सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ रहा है.

पहले भी हो चुके हैं हमले

इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट में 21 भारतीय नाविकों वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरानी नौकाओं ने फायरिंग की थी. हालांकि भारतीय नाविकों के संगठन (FSUI) ने हाल ही में इस घटना का वीडियो जारी किया. वीडियो में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) से जुड़ी नौकाओं को जहाज के पास देखा जा सकता है. जहाज पर फायरिंग के बाद शीशे टूटे और सामान बिखर गया. इस हमले के दौरान जहाज के क्रू अपनी जान बचाने के लिए अंदर छिप गए. बता दें कि उस जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे और सभी सुरक्षित रहे.

भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक

गल्फ क्षेत्र में असुरक्षा के चलते भारत ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा रखी है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया था, जब होर्मुज के इलाकों में हुए हमलों में भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 14 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है.

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