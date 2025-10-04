Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने उत्तरी सुमी क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन पर हमला किया, जिसमें दर्जनों नागरिक घायल हो गए. क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह ह्रिगोरोव के मुताबिक, रूस का यह हमला रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया था और कीव जा रही ट्रेन को भी सीधा निशाना बना. गवर्नर ने एक जलती हुई रेल डिब्बे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की.

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन की गैस उत्पादन सुविधाओं पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया. यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्तोगाज (Naftogaz) ने बताया कि रूसी सेना ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, जिससे "गंभीर नुकसान" हुआ है.

35 मिसाइलें और 60 ड्रोन दागे गए

यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्तोगाज (Naftogaz) ने बताया कि खारकीव और पोलतावा क्षेत्रों पर 35 मिसाइलें (जिनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें थीं) और 60 ड्रोन दागे गए.

पुतिन ने दी अमेरिका को चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमहॉक मिसाइलें देता है, तो इससे “तनाव का नया दौर” शुरू हो सकता है.

यूक्रेन की रेलवे पर लगातार हमले

पिछले दो महीनों में रूस ने यूक्रेन की रेलवे नेटवर्क पर हमले तेज़ कर दिए हैं. यह नेटवर्क सैन्य परिवहन के लिए अहम माना जाता है. रूस ने लगभग हर दिन रेलवे ठिकानों को निशाना बनाया है. 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से ही रूस ने यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पर भी हमले बढ़ा दिए हैं. यूक्रेन सरकार का कहना है कि रूस का यह प्रयास सर्दियों को हथियार बनाने जैसा है, ताकि यूक्रेन के आम नागरिकों को गर्मी, रोशनी और पानी से वंचित किया जा सके.

बिजली तंत्र पर नए हमले से 50 हजार घरों में ब्लैकआउट

रूस ने शनिवार की रात फिर से ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन की बिजली संरचना पर हमला किया. यह हमला ठीक एक दिन बाद हुआ जब अधिकारियों ने बताया था कि रूस ने यूक्रेन की प्राकृतिक गैस सुविधाओं पर सबसे बड़ा हमला किया है.