भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के संबंध में ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हुआ है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को तुरंत 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा. उन्होंने इसे ऊर्जा सहयोग और जियो पॉलिटिक्स लक्ष्यों से जुड़े द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में बड़ा बदलाव बताया. इस बीच रूसी तेल के संबंध में ट्रंप के दावों पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया सामने आई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच की रणनीतिक साझेदारी सर्वोपरि है. हालांकि, दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन्हें भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है. फरवरी 2022 में यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया. अमेरिका चाहता है कि रूस तेल बेचकर जो कमाई कर रहा है वो कम हो जाए और यूक्रेन में युद्ध के लिए पैसे जुटाने में उसे मुश्किल हो जाए. नवंबर 2025 में रूस पर लगे प्रतिबंधों के दबाव में कुछ भारतीय रिफाइनरों ने आयात बंद कर दिया था.

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण भारत को रूसी तेल की आपूर्ति धीमी हो गई है, जिसके चलते दिसंबर 2025 में आयात करीब 22 फीसदी घटकर 1.38 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारत ने 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने और रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने पर सहमति जताई है. उन्होंने इस कदम को भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का हिस्सा बताया.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)