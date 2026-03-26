Russia Iran Relations: पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है कि रूस, ईरान को ड्रोन, दवाइयां और खाने-पीने का सामान भेजने के करीब है. बताया जा रहा है कि यह सब अमेरिका और इज़रायल के तेहरान पर हमलों के बाद हुई गुप्त बातचीत का नतीजा है. अगर यह सही साबित होता है, तो युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस, ईरान को सीधे तौर पर घातक हथियार देगा.

Finacial Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इज़रायल के हमलों के कुछ ही दिनों बाद रूस और ईरान के बड़े अधिकारियों के बीच ड्रोन भेजने को लेकर गुप्त बातचीत शुरू हुई थी. दो अधिकारियों ने बताया कि यह काम मार्च की शुरुआत में शुरू हुआ और महीने के अंत तक पूरा हो सकता है.

ड्रोन के साथ दवा और खाने की सप्लाई

जानकारी के अनुसार, रूस सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि दवाइयां और खाने का सामान भी ईरान भेज रहा है. मॉस्को पहले से ही तेहरान को सैटेलाइट तस्वीरें, निशाना लगाने से जुड़ी जानकारी और खुफिया मदद देता रहा है. यह पहली बार होगा जब रूस युद्ध शुरू होने के बाद ईरान को ड्रोन जैसे खतरनाक हथियार भेजेगा. हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि इस समय कई गलत खबरें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने यह माना कि ईरान के साथ बातचीत जारी है.

ईरान की सैन्य रणनीति में ड्रोन अहम

ईरान लंबे समय से मिडिल ईस्ट में एक बार इस्तेमाल होने वाले हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है. लड़ाई शुरू होने के बाद से वह 3000 से ज्यादा ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर चुका है, जिन्हें सस्ते में बनाया जा सकता है. रूस 2023 से यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए ईरानी डिजाइन पर बने ड्रोन तैयार कर रहा है. इन ड्रोन को इस तरह बदला गया है कि वे दुश्मन की सुरक्षा से बच सकें और ज्यादा हथियार ले जा सकें.

ईरान को चाहिए ज्यादा एडवांस ड्रोन

रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो एंटोनियो जियुस्तोत्सी के मुताबिक, ईरान को ज्यादा ड्रोन नहीं बल्कि बेहतर और नए तरह के ड्रोन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के सूत्रों ने भी रूस से इस बारे में बातचीत की पुष्टि की है. पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि रूस कौन से ड्रोन ईरान को भेजेगा. लेकिन माना जा रहा है कि Geran-2 जैसे ड्रोन भेजे जा सकते हैं, जो ईरानी Shahed-136 पर आधारित हैं.

इज़रायल ने सप्लाई रूट पर किया हमला

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने हाल ही में कैस्पियन सागर के रास्ते रूस और ईरान के बीच होने वाली सैन्य सप्लाई के एक अहम रास्ते पर हमला किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इन ड्रोन को खोलकर उनकी तकनीक समझ सकता है और अपनी तकनीक को और बेहतर बना सकता है. रूस की मदद से ईरान के ड्रोन हमले और ज्यादा असरदार हो सकते हैं.

ईरान ने मांगा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम

ईरान ने रूस से और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की भी मांग की है. पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों के बीच 500 Verba लॉन्च यूनिट और 2500 मिसाइल देने की डील हुई थी. हालांकि रूस ने अपना सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया है.