हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस का खार्किव पर हमले से इनकार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या लगाए आरोप?

रूस का खार्किव पर हमले से इनकार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या लगाए आरोप?

रूस-यूक्रेन में चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. दोनों देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते रहते हैं. एक बार फिर जेलेंस्की के दावों पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमले की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें झूठा बताया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल 2 जनवरी को रूसी सशस्त्र बलों द्वारा खार्किव शहर पर कथित हमले का बात करना पूरी तरह से झूठ है.  

स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने 2 जनवरी को शहर के भीतर किसी भी मिसाइल या हवाई हमले की न तो योजना बनाई और न ही उसे अंजाम दिया. बयान में कहा गया है कि खार्कोव पर रूसी हमले के दावे का मकसद यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा 1 जनवरी को खरसोन के खोरली बस्ती में नागरिकों पर किए गए क्रूर आतंकवादी हमले से अंतरराष्ट्रीय ध्यान भटकाना है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्या कहा
रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा खरसोन क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले की जानकारी देने के बाद शुक्रवार (2 जनवरी) को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि मॉस्को से दागी गई 2 मिसाइलों ने खार्किव शहर पर हमला किया. जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर रूसी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है.

जेलेस्की ने पोस्ट में आगे कहा कि खार्किव पर रूस का एक जघन्य हमला. प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि दो मिसाइलें एक सामान्य आवासीय क्षेत्र में गिरीं. एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और बचाव अभियान जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि हताहतों की सटीक संख्या अभी पता नहीं चली है. 

रूस ने लगाया हमले का आरोप
रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि खरसोन क्षेत्र में न्य ईयर सेलिब्रेशन के दौरान यूक्रेनी ड्रोन हमलों से एक कैफे और एक होटल पर हमला किया गया, जिसमें बच्चे सहित कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह हमला मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का इस्तेमाल कर किया गया. उन्होंने इसे नागरिकों के खिलाफ कीव का एक और आतंकवादी कृत्य बताया.

लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बदले DGP, जानें किसे मिली जिम्मेदारी?

Published at : 03 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Strike RUSSIA UKRAINE
