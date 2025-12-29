हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पुतिन के घर पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन', ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग के बाद रूस ने कर दिया बड़ा दावा; कीव ने दिया ये जवाब

'पुतिन के घर पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन', ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग के बाद रूस ने कर दिया बड़ा दावा; कीव ने दिया ये जवाब

Russia Ukraine War: रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर की रात यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन के जरिये रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास को निशाना बनाया. रूस ने इसे प्रायोजित आतंकवाद बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्थित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर रात भर ड्रोन हमला किया. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि 28 दिसंबर की रात यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन के जरिये रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास को निशाना बनाया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया.

लावरोव ने कहा कि इस घटना में कोई क्षति या हताहत नहीं हुआ है. उन्होंने ये नहीं बताया कि हमले के समय पुतिन अपने घर पर थे या नहीं. उन्होंने कहा कि रूस ने जवाबी हमले के लिए पहले ही समय और सुविधाएं तय कर ली हैं, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं दी.

यूक्रेन के हमलों का जवाब देगा रूस: सर्गेई लावरोव

लावरोव ने इसे प्रायोजित आतंकवाद बताते हुए धमकी दी कि रूस इसका जवाब देगा. उन्होंने कहा कि यह हमला शांति वार्ता के बीच में हुआ है इसलिए रूस अब बातचीत में अपना रुख बदलेगा, लेकिन वार्ता नहीं छोड़ेगा. दूसरी ओर, जेलेंस्की ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ करार दिया. उन्होंने कहा कि रूस हमला करने का बहाना बना रहा है. जेलेंस्की ने ट्रंप से रूस की इन धमकियों पर सख्त जवाब देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि रूस कीव में सरकारी इमारतों पर हमले के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है.

जेलेंस्की ने रूस के बयान को मनगढ़ंत बताया

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'रूस एक बार फिर खतरनाक बयानबाजी कर रहा है. वह राष्ट्रपति की ओर से की जारी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. रूस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को निशाना बनाने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत है. मॉस्को का ऐसा करने कहने का मकसद यूक्रेन और खासकर राजधानी कीव में और हमला करने का है. रूस पहले भी कीव को निशाना बना चुका है, जिसमें मंत्रिमंडल भवन भी शामिल है.'

अब कीव पर हो सकता है हमला: जेलेंस्की

जेलेंस्की ने कहा, 'यूक्रेन कूटनीति को कमजोर करने वाले कदम नहीं उठाता. इसके विपरीत रूस हमेशा ऐसे कदम उठाता है. यह हमारे बीच के कई मतभेदों में से एक है. अब दुनिया चुप न रहे. हम रूस को स्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते.' लावरोव की ओर से कीव को करारा जवाब देने वाले बयान का जिक्र कर जेलेंस्की ने कहा, 'अब सभी को सतर्क रहने की जरूरत है. राजधानी (कीव) पर हमला हो सकता है क्योंकि उन्होंने (पुतिन) कहा है कि वे सही टारगेट चुनेंगे.'

Published at : 29 Dec 2025 10:13 PM (IST)
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिसंबर में AQI ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, चौंका देंगे आंकड़े
दिल्ली: दिसंबर में AQI ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, चौंका देंगे आंकड़े
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
Advertisement

Advertisement

इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिसंबर में AQI ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, चौंका देंगे आंकड़े
दिल्ली: दिसंबर में AQI ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, चौंका देंगे आंकड़े
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
शिक्षा
अखबार बांटने वाले पिता का बेटा बना अफसर, राजकुमार ने तीसरे प्रयास में पास की UPSC परीक्षा
अखबार बांटने वाले पिता का बेटा बना अफसर, राजकुमार ने तीसरे प्रयास में पास की UPSC परीक्षा
ट्रेंडिंग
Video: अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये ब्राह्मण महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Hair Cutting Beliefs: सोमवार से रविवार तक… किस दिन बाल कटवाने से दूर होती हैं दिक्कतें? जानें काम की बात
सोमवार से रविवार तक… किस दिन बाल कटवाने से दूर होती हैं दिक्कतें? जानें काम की बात
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
