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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS में मोहन भागवत के कार्यक्रम के आयोजकों का X अकाउंट बहाल, जानें क्या कहा?

US में मोहन भागवत के कार्यक्रम के आयोजकों का X अकाउंट बहाल, जानें क्या कहा?

RSS के चीफ मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को लेकर वहां के मेयर जोहरान ममदान ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वह RSS या इस कार्यक्रम का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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  • न्यूयॉर्क मेयर ने RSS कार्यक्रम का समर्थन करने से इनकार किया।

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यकर्म से पहले आयोजक अमेरिकन हिंदुज फॉर इंगेजमेंट एंड डायलॉग/American Hindus for Engagement and Dialogue (AHEAD) फोरम के आधिकारिक X अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया गया है, जिसे गुरुवार (27 अगस्त, 2026) क कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट के फिर से बहाल होने के बाद आयोजक AHEAD फोरम ने एक पोस्ट शेयर ऐलान किया कि अब वे वापस आ गए हैं. फोरम ने अपने आधिकारिक अकाउंट को जल्द बहाल करने के लिए X सपोर्ट का भी आभार जताया.

X पोस्ट में फोरम ने क्या कहा?

AHEAD फोरम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘हम वापस आ गए हैं! कुछ भटके हुए विरोधियों ने एक्स के एल्गोरिदम से छेड़छाड़ करने और हमारा अकाउंट ब्लॉक कराने की कोशिश के लि बॉट्स का इस्तेमाल किया. वहीं, हमारे अकाउंट को तुरंत फिर से बहाल करने और बॉट्स को हटाने के लिए एक्स सपोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद.’

फोरम ने आगे लिखा, ‘अब वापस उस काम लगें, जो असलियत में काफी ज्यादा मायने रखता है.  अब वापस उस काम पर, जो वास्तव में मायने रखता है और वो सार्वभौमिक सद्भाव और सार्वभौमिक एकता का जश्न मनाना है.‘

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को सामने आया, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर AHEAD फोरम का आधिकारिक अकाउंट कुछ समय के लिए गायब हो गया और यूजर्स को अनअवेलबल दिखाई दे रहा था. फोरम ने कथित रूप से अकाउंट के सस्पेंशन को एक तकनीकी खराबी करार दिया.

RSS और मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी ने क्या कहा?

वहीं, दूसरी तरफ यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के उस बयान के दो दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह RSS या इस कार्यक्रम का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सिटी के पास इस कार्यक्रम को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, जो शनिवार (29 अगस्त, 2026) को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाला है. 

यह भी पढे़ंः नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Aug 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
America RSS MOHAN BHAGWAT
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