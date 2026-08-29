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'मानवता एक, सत्य एक...', न्यूयॉर्क में RSS चीफ मोहन भागवत का संबोधन

अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 'एक दुनिया, एक मानवता' कार्यक्रम को संबोधित किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Aug 2026 10:47 PM (IST)
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अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 'एक दुनिया, एक मानवता' कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए, कहा कि धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता एक है. सत्य एक है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Aug 2026 10:41 PM (IST)
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