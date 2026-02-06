हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वझुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ाने वाली भारतीय टीचर को दुबई के शेख ने दिए इतने करोड़, हो गईं भावुक, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी

झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ाने वाली भारतीय टीचर को दुबई के शेख ने दिए इतने करोड़, हो गईं भावुक, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी

झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने वाली भारतीय शिक्षिका को 10 लाख अमेरिकी डॉलर के जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने वाली भारतीय शिक्षिका को 10 लाख अमेरिकी डॉलर के जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फेमस भारतीय कलाकार और परिवर्तनकारी टीचर रूबल नागी को इस साल 139 देशों से प्राप्त 5,000 से अधिक नामांकनों और आवेदनों में से चुना गया.

ये घोषणा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन की गई. यह पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने जीईएमएस एजुकेशन के संस्थापक सनी वर्गी और द वर्गी फाउंडेशन के साथ मिलकर दिया है. 

भावुक हुईं रूबल नागी
पुरस्कार स्वीकार करने के बाद उन्होंने (रूबल नागी) ने अपने आंसू पोंछे और वो भावुक नजर आईं. आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, "यह एक सपना सच होने जैसा है. यह पुरस्कार पिछले 24 वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है. सुबह उठकर भारत के सुदूरतम क्षेत्रों, झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर बच्चों को पढ़ाना और उनसे सीखना शामिल ही मेरा एक ही लक्ष्य था. बच्चों की शिक्षा बीच में नहीं रुकनी चाहिए. भारत के हर बच्चे को स्कूल में देखना मेरा सपना रहा है."
 
क्या है 'मिसाल इंडिया'
रूबल ने खुद से 'मिसाल इंडिया' नाम से एक योजना बनाई, जिसके तहत 100 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियों और गांवों में 10 लाख से अधिक बच्चों को कम लागत वाली, कला-आधारित शिक्षा प्रदान की गई. वो बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अंक ज्ञान, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर भी तमाम जानकारियां देती हैं. उन्होंने 'मिसाल मुंबई' नाम से भी एक योजना बनाई. भारत की पहली झुग्गी-झोपड़ी सुधार पहल के तहत 155,000 से अधिक घरों को रंगने के साथ-साथ स्वच्छता, पेयजल में भी सुधार का काम किया गया और स्वच्छता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.

क्या है ग्लोबल टीचर प्राइज 
ग्लोबल टीचर प्राइज अपनी तरह का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी स्थापना हर साल एक उत्कृष्ट शिक्षक को सम्मानित करने के लिए की गई थी. यह वर्की फाउंडेशन और यूनेस्को के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है. इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर से 100,000 से अधिक आवेदन और नामांकन प्राप्त हो चुके हैं.

रूबल ने कहा कि यह पुरस्कार एक बेहतरीन पहल है. उन्होंने कहा, "शिक्षकों का महत्व हमेशा से रहा है और आज तो उनका महत्व सबसे अधिक है, ताकि वे प्रेरित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें और हर बच्चे को स्कूल ले जा सकें ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा दी जा सके."

ये भी पढ़ें

'राहुल ने पूछा सवाल तो क्यों लगी मिर्ची...', मल्लिकार्जुन खरगे का भाजपा पर पलटवार, PM मोदी को लेकर क्या कहा?

Published at : 06 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
DUBAI Rouble Nagi Global Teacher Prize
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Ghooskhor Pandit Film Row: विवाद के बाद 'घूसखोर पंडित' के निर्माता ने प्रमोशन रोका | Breaking | ABP
Parliament Budget Session: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
Pariksha Pe Charcha 2026 : 2047 में विकसित भारत का सपना कैसे होगा पूरा, बच्चों ने दे दी पीएम को सलाह
Sanjay Mishra & Neena Gupta Interview | Vadh 2 | Conviction पर ही Movie चल गई
Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' में पीएम मोदी की वो सलाह जो हर छात्र को सुननी चाहिए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget