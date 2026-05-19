रोमानियाई जेट ने एस्टोनिया के ऊपर उड़ रहे विमान को मार गिराया, यूक्रेनी ड्रोन होने का दावा

टालिन के एस्टोनिया से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां रोमानियाई जेट ने एस्टोनिया के ऊपर एक ऐसे ड्रोन को मार गिराया है, जिसके यूक्रेनी ड्रोन होने का अनुमान लगाया गया है. इस पूरे मामले में अधिकारियों ने जानकारी दी हैकि मंगलवार को बाल्टिक इलाके में NATO की हवाई निगरानी सेना का एक रोमानियाई F-16 Jet विमान दक्षिणी एस्टोनिया के ऊपर उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है. यह ड्रोन यूक्रेन का बताया जा रहा है.

एस्टोनिया के रक्षामंत्री ने क्या दी जानकारी?

इस पूरे मामले में एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेवकुर ने कहा है कि हमने तय किया कि हमें इसे नीचे गिराना होगा. उन्होंने एपी को जानकारी देते हुए कहा कि पूरी संभावना है कि आज हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा ड्रोन था, जिसका मकसद मान लीजिए, कुछ रूसी ठिकानों पर हमला करना था.

कीव ने हाल के दिनों में ड्रोन हमलों को लगातार तेज किया है

उन्होंने बताया कि हाल ही के महीनों में हुई घटनाओं की कड़ी में यह सबसे ताजा घटना थी. इसमें रूस को निशाना बनाने वाली यूक्रेनी ड्रोन नाटो के इलाके में घुस गए या वहीं गिर गए. यह घटनाएं ऐसे समय में हुई है, जब कीव ने अपने ड्रोन हमलों को लगातार तेज किया है. रूसी ऊर्जा संयंत्रों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

रूस के अधिकारियों ने क्या बताया ?

वहीं, रविवार को रूस के अधिकारियों ने बताया है कि देश पर हुए सबसे बड़ी यूक्रेनी ड्रोन हमलों में से एक में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है. इनमें मॉस्को के पास मारे गए तीन लोग भी शामिल है. एक दर्जन अन्य लोग भी घायल हो गए हैं. रूस का एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की यूक्रेन की क्षमता उसके ड्रोनों की संख्या में हुई वृद्धि के साथ-साथ उसकी बेहतर रणनीतियों को भी दिखाती है.