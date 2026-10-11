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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 309 घायल

सऊदी के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 309 घायल

सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बार फिर हमला हुआ है. इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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शनिवार को सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है. इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. सऊदी अधिकारियों ने मरने वालों और घायलों की जानकारी दी है.धमाका यमन के ईरान समर्थित हूति विद्रोहियों के ग्रुप की ओर से दागी गई मिसाइल हमलों में तेजी के बीच हुआ. 

12 लोगों की हुई मौत

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सऊदी अधिकारियों का कहना है कि रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हो गए. सऊदी की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रविवार सुबह एक बयान में इसकी जानकारी दी है. मरने वालों 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान और फिलिस्तीन से 1-1 नागरिक शामिल थे. धमाके के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इस धमाके से दो दिन पहले भी एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी.

कुछ की हालत गंभीर
सऊदी के अधिकारियों के बयान में बताया गया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों को एंबुलेंस और हेलिकॉप्टर से लाया गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि घायलों से अस्पताल भर गए थे.

बता दें ये हमला सऊदी अरब में पिछले एक दशक में सबसे घातक हमला बताया जा रहा है. ये ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी और यमन में ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ संघर्ष के कारण तेजी से हमलों का सामना करना पड़ रहा है.

नहीं दिया था कोई अलर्ट 

सऊदी अरब के वॉर्निंग सिस्टम ने हमले को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया था ये हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ है. इस हमले के बाद सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने जवाब देने की कसम खाई है.

हूती मीडिया ऑफिस के प्रमुख ने हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा कि समूह ने रियाद इंटरनेशल एयरोपर्ट को बंद कर दिया है. हूतियों ने एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है.

ये भी पढ़ें: प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में हिरासत पर UN ने जताई चिंता, भारतीय अधिकारियों को दी ये सलाह

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:33 AM (IST)
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