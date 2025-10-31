हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
China Richest Person: गरीबी की वजह से छोड़ी पढ़ाई, मजदूरी भी की, अब हैं चीन के सबसे अमीर शख्स, जानें अंबानी-अडानी के मुकाबले कितनी संपत्ति?

China Richest Person: गरीबी की वजह से छोड़ी पढ़ाई, मजदूरी भी की, अब हैं चीन के सबसे अमीर शख्स, जानें अंबानी-अडानी के मुकाबले कितनी संपत्ति?

झोंग शानशान नोंगफू स्प्रिंग के संस्थापक लगातार चौथे साल चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बने. जानिए कैसे एक मजदूर से उन्होंने अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Oct 2025 03:14 PM (IST)
हुरुन रिपोर्ट ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है. इस संबंध में 29 अक्टूबर को चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट निकाली गई है. रिपोर्ट ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा. नोंगफू स्प्रिंग कंपनी के संस्थापक झोंग शानशान को लगातार चौथे साल चीन का सबसे अमीर व्यक्ति होने का तमगा हासिल हुआ है.

झोंग शानशान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है, जिसमें एक्टर गरीबी से निकलकर सफलता की चोटी तक पहुंचता है. झोंग शानशान का जन्म 1954 में हांग्जो में हुआ था. उस समय चीन राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से गुजर रहा था. उस टाइम चीन ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान के दौर में था, जिसका मकसद देश को तेजी से औद्योगिक ताकत बनाना था. गरीबी के कारण झोंग को कम उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उन्होंने कठीन दौर में एक मजदूर के रूप में काम किया.

शिक्षा की दूसरी शुरुआत और पत्रकारिता में कदम

झोंग ने 70 के दशक में कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी. पहली बार असफल रहे. उन्होंने हार नहीं मानी. झोंग ने बाद में झेजियांग ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां पढ़ाई के साथ काम करने का मौका मिला. 1984 में वे झेजियांग डेली अखबार में रिपोर्टर बन गए. उन्होंने कई सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने तय किया कि एक दिन वे भी अपना बिजनेस खड़ा करेंगे. यहीं से उनके जीवन की असली दिशा तय होने लगी.

पहली असफलताएं और उद्यमिता की शुरुआत

1988 में झोंग हैनान द्वीप चले गए. उन्होंने वहां मशरूम, झींगे और कछुए की खेती का बिजनेस शुरू किया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा. उन्होंने बाद में वहाहा नाम की पेय कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम किया और कुछ समय हेल्थ सप्लीमेंट बेचने में भी लगाया. इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया. उन्होंने अनुभव से सीखा कि बाजार में लोगों की जरूरत क्या है.

नोंगफू स्प्रिंग,जिसने बदल दी किस्मत

झोंग शानशान ने 1996 में अपनी कंपनी नोंगफू स्प्रिंग (Nongfu Spring) की स्थापना की. उस समय चीन में Distilled Water का चलन था. झोंग ने नया रास्ता चुना. उन्होंने प्राकृतिक खनिजों वाले पानी को बाजार में उतारा. यह कदम उस दौर में साहसी और अनोखा था, जिसने कंपनी को रातों-रात लोकप्रिय बना दिया. आज नोंगफू स्प्रिंग चीन की सबसे बड़ी बोतलबंद पानी निर्माता है. दुनिया की प्रमुख पेय कंपनियों में गिनी जाती है. 2012 से 2020 तक इसने चीन के पैकेज्ड ड्रिंक सेक्टर में शीर्ष स्थान बनाए रखा.

फोर्ब्स के अनुसार 76 अरब डॉलर की संपत्ति

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक झोंग शानशान की कुल संपत्ति 76.2 अरब डॉलर आंकी गई है. नोंगफू स्प्रिंग के अलावा वे दवा कंपनी वांताई फार्मेसी एंटरप्राइज के भी मालिक रहे हैं, जिसे उन्होंने 2021 में निजी कारणों से छोड़ दिया. भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति क्रमांक 110 बिलियन USD डॉलर और 71.4 बिलियन USD डॉलर है.

Published at : 31 Oct 2025 03:14 PM (IST)
ENT LIVE
