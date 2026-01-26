अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं और रक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के तहत किए जा रहे सहयोग की सराहना की. रुबियो ने कहा कि अमेरिका-भारत संबंध रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निकट सहयोग के जरिए दोनों देशों के लिए और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस नतीजे दे रहे हैं.

अमेरिकी नेता मार्को रुबियो ने 26 जनवरी को मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस पर भारत के लिए एक विशेष संदेश दिया. रुबियो ने रविवार (25 जनवरी 2026) को कहा, 'अमेरिका के लोगों की ओर से, मैं भारत के लोगों को उनके गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं.’उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के समूह का उल्लेख करते हुए कहा, ‘अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है. रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे निकट सहयोग से लेकर क्वाड के जरिए हमारी बहु-स्तरीय सहभागिता तक अमेरिका-भारत संबंध हमारे दोनों देशों के लिए और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम दे रहे हैं.'

US Secretary of State Marco Rubio (@SecRubio) wishes India on Republic Day: "On behalf of the people of the United States, I extend my heartfelt congratulations to the people of India on your Republic Day.



The United States and India share a historic bond. From our close… pic.twitter.com/2rxg9bwZcg — Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2026 ’’

एक्स पर पोस्ट लिखकर दी बधाई

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वह आने वाले वर्ष में हमारे साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं. दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने भी इस अवसर पर भारत को बधाई दी. ब्यूरो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, भारत! आपके देश की ओर से संविधान अंगीकार किए जाने का जश्न मनाने में अमेरिका भारत के लोगों के साथ शामिल है और हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र आने वाले वर्ष में मिलकर क्या हासिल करेंगे.'

