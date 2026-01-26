गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'

भारत सोमवार (26 जनवरी 2026) को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और लोगों को आपके 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं. दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है.'

अमेरिका, रूस, चीन ने भारत को दी बधाई

अमेरिका, रूस, चीन समेत कई देशों ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक और मजबूत बंधन है, जो समय के साथ और अधिक व्यापक और प्रभावशाली हुआ है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की की साझेदारी न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की शांति और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभा रही है.

भारत को लोगों को शुभकामनाएं: भूटान

भूटान के पीएम त्शेरिंग तोबगे ने संदेश जारी कर भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. और लिखा, 'मैं इस खुशी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और लोगों को गर्मजोशी भरी और दिल से शुभकामनाएं देने में भूटान के लोगों के साथ शामिल हूं. यह अवसर देश की समृद्ध यात्रा और उस भावना का सम्मान करता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, साथ ही यह हमारे दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों और गहरे संबंधों को भी दर्शाता है.'

रूस ने अलग-अलग भाषाओं में दी शुभकामनाएं

रूस के दूतावास ने अलग-अलग भाषाओं में 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. रूस के दूतावास ने कहा, 'भारत एक ऐसी जगह है जहां पुरानी समझ और भविष्य के सपने साथ-साथ चलते हैं. भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है. भारत का गणतंत्र हर इंसान की गरिमा में विश्वास पर आधारित है.'

भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी: शी जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के 77वें गणतंत्र दिवस बधाई दी. उन्होंने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया. उन्होंने कहा, 'भारत-चीन के संबंधों में लगातार सुधार और विकास हो रहा है. जो दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप है.'