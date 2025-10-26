अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वॉशिंगटन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के साथ अमेरिका की मजबूत साझेदारी को प्रभावित नहीं करेंगी. रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का मकसद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को केवल आतंकवाद-रोधी सहयोग तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी साझेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करना है.



'भारत के साथ रिश्ता गहरा और ऐतिहासिक है'- अमेरिकी विदेश मंत्री

रूबियो ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हमारा भारत के साथ रिश्ता गहरा, ऐतिहासिक और बेहद अहम है. पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत भारत के खर्च पर नहीं हो रही.' उन्होंने कहा कि अमेरिका एक व्यावहारिक विदेश नीति अपना रहा है, जिसमें वह कई देशों के साथ एक साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है. भारत बहुत परिपक्व देश है और वह समझता है कि हमें अलग-अलग देशों से रिश्ते रखने की जरूरत है.

'पाकिस्तान के साथ गठजोड़ को फिर से बनाना चाहते हैं'

अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक नया रणनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हम पाकिस्तान के साथ काम करने के इच्छुक हैं. हम जानते हैं कि इसमें चुनौतियां होंगी, लेकिन हम अवसर तलाश रहे हैं कि किन मुद्दों पर हम मिलकर काम कर सकते हैं.' रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग की लंबी साझेदारी रही है, और अब वॉशिंगटन इसे आगे बढ़ाना चाहता है.

'भारत की चिंता स्वाभाविक, लेकिन हम संतुलन बनाए रखेंगे'

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर चिंता जताई है, तो रूबियो ने कहा, 'भारत की चिंता स्वाभाविक है क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव रहा है. लेकिन भारत समझता है कि अमेरिका को कई देशों के साथ रिश्ते रखने होते हैं.' उन्होंने कहा कि भारत खुद भी ऐसे देशों से रिश्ते रखता है जिनसे अमेरिका की दूरी है, इसलिए यह परिपक्व कूटनीति का हिस्सा है.

अमेरिका–पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्मजोशी

हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं. अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी पर एक समझौता किया है, जिसके तहत 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा. इसके अलावा, दोनों देशों ने तेल भंडार और व्यापार विस्तार पर भी सहमति जताई है.

ट्रंप ने की पाक पीएम और आर्मी चीफ की तारीफ

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें 'बेहतरीन लोग' बताया. ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोककर लाखों जानें बचाईं. यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में नया मोड़ देखा जा रहा है.