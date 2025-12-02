दुनिया में सबसे चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने घर को लेकर हो रही है. कभी अपने बचपन के जीवन के अहम दिन गुजार चुके ट्रंप का पुराना घर बिकने वाला है. इस घर की कीमत करीबन 23 लाख डॉलर तक आंकी गई है, जिसके बाद से ट्रंप का यह पुराना घर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

'घर को 1940 में पिता फ्रेड ट्रंप ने बनाया था'

जमैका एस्टेट्स के पॉश इलाके में बना ट्रंप के इस घर को उनके पिता फ्रेड ट्रंप ने बनवाया था. 1940 में बना यह घर, ट्यूडर शैली में निर्मित है. ट्रंप के लिए यह बचपन का आशियाना है, जो उनके राजनीतिक करियर और भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है. समय के साथ इस घर में काफी तब्दीली आ चुकी है.

कभी पूरी तरह से बेकार हो चुके इस घर में आसपास के पालतू जानवरों ने अपने रहने की जगह बना ली थी. कई दफा इसे किराए के लिए भी रखा, लेकिन कोई रहने नहीं आया. एक इंटरव्यू में खुद ट्रंप ने अपने इस प्यारे आशियाने की खराब हालत पर दुख जताते हुए कहा था कि उनका बचपन यहीं अच्छा बीता था.

5 बेडरूम का घर है

घर की खासियत देखें तो इसमें 5 बेडरूम, तीन बड़े और दो छोटे बाथरूम है. इसके अलावा बेसमेंट में गैरेज भी है, जिसमें दो कार एक साथ खड़ी हो सकती है. महंगे इक्यूपमेंट के साथ महंगी लकड़ी का फर्श भी है.

क्यों बढ़ी इसकी कीमतें?

जर्जर हो चुके इस मकान की कीमत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई, इसके पीछे वजह रियल एस्टेट डेवलपर टॉमी लिन है. उन्होंने 8 लाख 35 हजार डॉलर में इस जगह को खरीदा और फिर उसे रिनोवेट करके पूरा तरह से बदल दिया. इस घर में बदलाव में करीबन 5 लाख डॉलर का खर्च आया है. इसे पुननिर्माण करके तैयार किया गया है. पॉश इलाके और डोनाल्ड ट्रंप का घर होने की वजह से भी इस घर की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है.