पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की बहन नौरीन खानुम नियाज़ी, अलीमा खानुम नियाज़ी और डॉ उज्मा खानुम के साथ सैकड़ो की संख्या में PTI के नेता और समर्थक अदियाला जेल के बाहर पहुचे हैं. ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से इमरान खान को मुल्क के खतरा और जहनी मरीज करार देने के बाद क्या आज इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने दिया जाता है या नहीं. इन सभी से पहले कुछ डॉक्टर्स की टीम भी अदियाला जेल पहुंची थी. उन्होंने इमरान खान का मेडिकल एग्जामिनेशन किया है.

मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (PIMS) के डॉक्टरों की एक टीम अदियाला जेल में आज दोपहर 12 बजे पहुंच कर इमरान खान के जरूरी मेडिकल टेस्ट किए, फिर वहां से निकल गई. जानकारी के मुताबिक, आज शाम तक मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स अदियाला जेल प्रशासन को दे दी जाएगी.

क्या इमरान को किया जा रहा मेंटल टॉर्चर?

हालांकि, अभी तक जेल प्रशासन ने जानकारी नहीं दी है कि आखिर इमरान खान को क्या परेशानी थी, जो PIMS के डॉक्टरों की टीम इमरान खान का मेडिकल टेस्ट करने पहुंची थी. पिछले हफ्ते इमरान खान का संदेश जारी करते हुए इमरान खान की बहनें और PTI ने जानकारी दी थी कि जेल में इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

इमरान के खिलाफ साजिशों का कोई फायदा नहीं: PTI

इमरान की पार्टी पीटीआई ने पिछले दिनों बयान जारी कर दो टूक प्रतिक्रिया दी थी. पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इमरान के खिलाफ साजिशों का कोई फायदा नहीं होगा. पेशावर में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के नेताओं ने यह बयान दिया था. इस रैली में तहरीक-ए-तहाफुज-ए-आइन-ए-पाकिस्तान यानि टीटीएपी भी शामिल हुई थी. दोनों ने इमरान के साथ एकजुटता व्यक्त की थी.