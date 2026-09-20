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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दिया जलाने के पैसा, हॉस्टल के लिए क्यों नहीं', राहुल गांधी ने BJP को घेरा

'दिया जलाने के पैसा, हॉस्टल के लिए क्यों नहीं', राहुल गांधी ने BJP को घेरा

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हॉस्टल बनाने पर पैसा नहीं खर्च कर रही, लेकिन दिया जलाने के लिए पैसों का इस्तेमाल जरूर कर रही है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 01:46 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिया जलाने वाले अभियान पर तंज कसा. राहुल ने रविवार (20 सितंबर) को कहा कि सरकार के पास दिया जलाने के पैसे पर छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए पैसे नहीं है. उन्होंने मध्यप्रदेश के इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस दौरान एक छात्रा ने राहुल के सामने अपनी बात रखी थी.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'सरकार के पास दिया जलाने के लिए पैसा है, हमारे हॉस्टल के लिए क्यों नहीं? यह सवाल कल इंदौर में एक छात्रा ने मुझसे पूछा. गाँव से पढ़ने शहर आई. हॉस्टल है नहीं, तो PG में रहना पड़ता है. सिर्फ़ सुरक्षित रहने में लाखों ख़र्च हो जाते हैं.'

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उन्होंने कहा, 'हर महीने किराए की चिंता, और बेघर होने का डर, इसी में पढ़ाई करनी पड़ती है. कई लड़कियाँ इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं. सिर्फ़ इसलिए कि रहने की जगह नहीं है. और आवास भत्ता? महंगाई के साथ बढ़ता नहीं, ऊपर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. पीएम नरेंद्र मोदी जी, उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है आपके पास?'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'छात्राओं के सिर्फ सुरक्षित रहने में लाखों खर्च हो जाते हैं. हर महीने किराए की चिंता और बेघर होने का डर इसी में पढ़ाई करनी पड़ती है. कई लड़कियां इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं. सिर्फ इसलिए कि रहने की जगह नहीं है. आवास भत्ता महंगाई के साथ बढ़ता नहीं और ऊपर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है.'

 

छात्रों के बिना मजबूत नहीं हो सकता देश - राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 'यह व्यवस्था क्या है, छात्र क्या होता है, और उसे व्यवस्था कैसे दबा रही है? छात्र के भविष्य को व्यवस्था चुनौती दे रही है. युवा देश के भविष्य हैं और युवा के बगैर कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता है. छात्र के अंदर अलग-अलग गुण होते हैं. छात्र में सबसे बड़ा गुण सवाल पूछने का होता है. छात्र प्राकृतिक तौर पर सवाल पूछते हैं और जिज्ञासु होते हैं, अलग-अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं. छात्र मोहब्बत-पसंद होते हैं, वे नफरत नहीं करते हैं, एक-दूसरे से प्यार से बर्ताव करते हैं, और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. उनमें मानवता की भावना होती है.'

यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
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