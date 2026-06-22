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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-ईरान पीस टॉक के बीच कतर के गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, 54 घायल, 18 लापता

US-ईरान पीस टॉक के बीच कतर के गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, 54 घायल, 18 लापता

कतर के एक्सपोर्ट टर्मिनल में काम के दौरान रविवार रात'बरजान' गैस सप्लाई प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई. जिसमें करीब 54 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 18 लोग कई घंटों बाद तक लापता थे.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 22 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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कतर के रास लाफान में एक प्रमुख नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल में रविवार (21 जून) रात तेज धमाका हुआ. हादसा तब हुआ जब ईरान के हमले के बाद यहां कर्मचारियों की ओर से टर्मिनल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही थी. तेज धमाके के चलते के चलते वहां भीषण आग लग गई. जिसमें करीब 54 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 18 लोग कई घंटों बाद तक लापता थे. फिलहाल, राहत-बचाव टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं.

कतर गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

कतर की सरकारी कंपनी 'कतरएनर्जी' के मुताबिक एक्सपोर्ट टर्मिनल में काम के दौरान रविवार रात'बरजान' गैस सप्लाई प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई. टर्मिनल हुए धमाके के चलते होने वाले नुकसान की अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है. हालांकि, अधिकारियों ने पहले कहा था कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन कतर के गृह मंत्रालय ने बाद में हादसे में घायलों होने वालों का आंकड़ा जारी किया.

कतर दुनिया के टॉप नेचुरल गैस उत्पादकों में से एक है, ऐसे में यहां के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस बड़े धमाके का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है. उधर, ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के चलते कतर अपने सप्लायर को गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते कतर ने अपना उत्पादन बंद कर दिया था.

ईरान के हमलों के बाद कतर ने रोका था गैस प्रोडक्शन

अधिकारियों के मुताबिक, मार्च में एक ईरानी मिसाइल 'रास लफ्फान' से टकराई थी, जिससे वहां भीषण आग लग गई थी और बड़ा नुकसान हुआ था. ईरान के लगातार हमलों के चलते कतर ने वहां पहले ही गैस का उत्पादन रोक दिया था. अब जब यूएस-ईरान के बीच बातचीत और होर्मुज में ढील देने के चलते पश्चिमी एशिया के हालात सुधरने की संभावनाओं के बीच कतर ने दोबार से अपने एक्सपोर्ट टर्मिनल को शुरू करने पर काम शुरू किया था. इसी दौरान यह बड़ा हादसा हो गया.

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'बरजान' प्लांट क्यों अहम?

कतर के लिये 'बरजान' प्लांट बेहद अहम है. इसकी क्षमता रोजाना लगभग 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस बेचने की थी. कतर इस गैस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने देश में बिजली बनाने और रेगिस्तानी इलाकों में पानी को साफ करने वाले जरूरी प्लांट चलाने के लिए करता था. इस प्लांट का लगभग पूरा हिस्सा कतर का है, जबकि एक छोटा सा हिस्सा अमेरिकी तेल कंपनी के पास है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Qatar Middle Eat Conflict Qatar News
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