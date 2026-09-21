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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं

रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं

रूस में संसदीय चुनाव रविवार को खत्म हो गए हैं. व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने चुनावों में बहुमत हासिल किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Sep 2026 02:45 PM (IST)
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पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी ने चुनावों में बहुमत हासिल किया है और संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती हैं.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
RUSSIA Vladimir Putin
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