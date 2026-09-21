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रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं
रूस में संसदीय चुनाव रविवार को खत्म हो गए हैं. व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने चुनावों में बहुमत हासिल किया है.
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