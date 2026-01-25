Murder in Canada: कनाडा में पंजाब के 28 वर्षीय युवक की हत्या, पुलिस को टारगेट किलिंग का शक

Punjab News: कनाडा से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के बर्नबी शहर में एक पंजाबी युवक की गोली मार दी गई. इस घटना के बाद स्थानीय पंजाबी समुदाय में शोक और दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान 28 साल के दिलराज सिंह गिल के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पंजाब से था और पिछले कुछ समय से कनाडा के वैंकूवर शहर में रह रहा था. दिलराज वहां कामकाज के सिलसिले में रह रहा था और उसका परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है.

गोली लगने से मौके पर ही मौत

पुलिस के मुताबिक, दिलराज सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मार दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात जिस जगह हुई, वहां से कुछ दूरी पर एक जली हुई कार भी बरामद की गई है. आशंका जताई जा रही है कि हमलावर वारदात के बाद इसी कार का इस्तेमाल कर फरार हुए.

कनाडा पुलिस ने इस मामले में टारगेट किलिंग की आशंका जताई है. पुलिस का मानना है कि हत्या पूरी योजना के तहत की गई हो सकती है. फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जली हुई कार और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. इस घटना के बाद कनाडा में रहने वाले पंजाबी समुदाय में भारी रोष और दुख है. लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

