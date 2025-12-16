मेक्सिको में बड़ा हादसा, बिल्डिंग से टकराया प्राइवेट जैट, 7 लोगों की मौत-आसमान धुआं-धुआं
मेक्सिको के मध्य हिस्से में एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है. आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहे एक छोटे निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
कहां और कैसे हुआ हादसा
मेक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रिन हर्नांडेज के अनुसार, यह दुर्घटना सैन मातेओ अतेन्को में हुई, जो टोलुका एयरपोर्ट से करीब पांच किलोमीटर और मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है. विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर आ रहा था.
फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश
जानकारी के अनुसार, विमान एक नजदीकी फुटबॉल मैदान पर आपात लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वह पास में स्थित एक व्यावसायिक इमारत की लोहे की छत से टकरा गया. टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया.
कितने लोग थे विमान में
हर्नांडेज ने बताया कि विमान में कुल आठ यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि हादसे के कई घंटे बाद तक केवल सात शव ही बरामद किए जा सके थे. अन्य लोगों की तलाश और पहचान का काम जारी है.
आग लगने से मची अफरा-तफरी
दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर दमकल और बचाव दल पहुंचे और आग पर काबू पाया. सैन मातेओ अतेन्को की मेयर आना मुनिज ने मिलेनियो टेलीविजन से बातचीत में बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के करीब 130 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
इलाके को किया गया सील
प्रशासन ने एहतियातन पूरे क्षेत्र को घेर लिया है. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और घटनास्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. तकनीकी खराबी या अन्य किसी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.
