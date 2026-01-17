‘इसको हिंद महासागर में फेंक दिया...’, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का आतंकवाद पर बड़ा बयान
Pakistan on Terrorism: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के दुश्मनों का समर्थन हासिल है. आतंकवाद के कारण अब तक एक लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं.
पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को हराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उग्रवाद के इस खतरे को हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा.
शहबाज शरीफ ने यह बयान शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को नेशनल पैगाम-ए-अमन कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान दी. उन्होंने कहा, ‘हम आतंकवाद को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और जनता के समर्थन से इसे हिंद महासागर में फेंक देंगे.’
आतंकवाद के कारण 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मरे- शरीफ
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के दुश्मनों का समर्थन हासिल है. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के कारण अब तक एक लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इन बड़े बलिदानों को स्वीकार करना चाहिए.
भारत के साथ सैन्य संघर्ष का किया जिक्र
वहीं, इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष का जिक्र कर खुद की ही तारीफ करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि पिछले साल मई 2025 में भारत के साथ चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया.
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है पाकिस्तान- शहबाज
शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिनकी कीमत खरबों डॉलर में है. अगर इन संसाधनों का प्रभावी रूप से दोहन किया जाए, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर हम इन छिपे हुए खजानों का सही इस्तेमाल करें, तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं.
समिति ने TTP और अफगान तालिबान की निंदा की
पाकिस्तान में धार्मिक नेताओं की यह समिति पिछले साल देश में उग्रवाद, नफरत भरे भाषण, आतंकवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए गठित की गई थी. समिति ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अफगान तालिबान दोनों की कड़ी निंदा की है. समिति ने इस बात पर भी जोर देकर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है. पीएम शहबाज शरीफ ने आशा जताई कि यह समिति उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय विमर्श को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.
