हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत के कहने पर हुआ हमला...', तालिबान ने पाक सैनिकों को खदेड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे शहबाज शरीफ, बातचीत की लगाई गुहार

Taliban Pakistan: तालिबान ने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है. लगातार हुए अटैक के बाद अब शहबाज शरीफ अफगान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 17 Oct 2025 10:59 AM (IST)
तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुश्किलों में फंस गए हैं. पाक जहां भारत के सामने अकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वहीं अब अफगानिस्तान के सामने घुटनों पर आ गया है. तालिबान के लगातार हमलों के बाद शहबाज शरीफ अब बातचीत करना चाहते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने पाक पर हो रहे अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है.

'जियो न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान शासन के साथ उचित शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार है. फिलहाल दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए सीजफायर पर सहमति जताई है. शहबाज ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को पाक-अफगान सीमा तनाव पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब स्थायी संघर्ष विराम के लिए गेंद तालिबान शासन के पाले में है.

पहले गिड़गिड़ाए और फिर भारत को ठहराया अटैक के लिए जिम्मेदार

पाक पीएम शहबाज अफगानिस्तान के अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया. उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान पर हुए हमले तालिबान शासन ने भारत के कहने पर किए हैं.'' अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान पर हमला तब हुआ, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए. शहबाज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है. पाक ने अपने विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को काबुल भेजा है.

तालिबान ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान ने उसे करारा जवाब दिया. पत्रकार दाउद जुनबिश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी, जो कि काफी चर्चित रही. तालिबान के लड़ाके पाक सैनिक की पैंट को बंदूक पर लटका कर जश्न मना रहे थे. वे अपनी जीत का दावा कर रहे थे. दावा यह भी किया गया है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चेक पोस्ट छोड़कर भाग गई.

Published at : 17 Oct 2025 10:23 AM (IST)
