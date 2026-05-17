PM Narendra Modi Foriegn Visit: पांच देशों की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 मई के बीच नीदरलैंड से अपना दौरा समाप्त कर अब स्वीडन के गुटनबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं. वह यहां 17 से 18 मई तक रहेंगे. पीएम मोदी को विदा करने एयरपोर्ट तक नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन भी पहुंचे. इस दौरान का एक वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया है.

इसके अलावा उन्होंने कई तस्वीरें भी नीदरलैंड दौरे की जारी की है. नीदरलैंड के शिफोल एयरपोर्ट पर पीएम जेटन, प्रधानमंत्री मोदी के छोड़ने के लिए अपने पूरे डेलिगेशन के साथ आए और उन्हें गर्मजोशी से भरी विदाई दी. ऐसे में नीदरलैंड का दौरा एक तरह से सफल माना जा रहा है. इसके बाद पीएम मोदी अपनी आगे की यात्रा के लिए 17 से 18 मई तक स्वीडन में रहेंगे. यहां मोदी स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर गए हैं.

#WATCH | Netherlands: Prime Minister Narendra Modi was seen off by Rob Jetten, PM of the Netherlands, at the Schiphol Airport.



PM Modi will travel to Gothenburg, Sweden, on May 17-18 at the invitation of Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.



(Source: DD) pic.twitter.com/b8BqS9lDJX — ANI (@ANI) May 17, 2026

पीएम मोदी ने साझा की यात्रा की कई तस्वीरें

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें नीदरलैंड्स ने अग्रणी काम किया है. वह है, जल संसाधन. पूरी दुनिया उनसे बहुत कुछ सीख सकती है.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज सुबह (17 मई 2026) मुझे Afsluitdijk जाने और इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं को समझने का अवसर मिला. मेरे साथ यहां आने के लिए मैं पीएम रॉब जेटन का आभारी हूं.

मोदी ने बताया कि हम भारत में आधुनिक तकनीक लाने पर काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के विस्तार में मदद करना है. मैं इस यात्रा की कुछ और झलकियां साझा कर रहा हूं.

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सेमीकंडक्टर से लेकर कई उपलब्धियां हुई हासिल

पीएम मोदी को इस यात्रा के दौरान कई उपलब्धियां हासिल हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और नीदरलैंड ने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित महत्वपूर्ण और नई तकनीकों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी रूपरेखा की शुरुआत की है. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट पर भारत नीदरलैंड के फ्रेमवर्क की भी शुरुआत की है.

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