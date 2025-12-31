नए साल की पूर्व संध्या को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया. इसमें उन्होंने यूक्रेन से जारी युद्ध पर कहा कि रूस को यकीन है कि वो यूक्रेन में युद्ध जीतेगा. दुनिया के सबसे ताकतवर नेता में शुमार पुतिन का पारंपरिक भाषण पहले सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित किया गया. रूस में यहां सबसे पहले नया साल होता है.

हमारी जीत का विश्वास है, सेना का समर्थन करना चाहिए

AFP ने जानकारी दी, पुतिन ने रूसियों को अपने संबोधन में कहा, 'हमें आप पर और हमारी जीत पर विश्वास है. हमें अपनी सेना के जवानों का समर्थन करना चाहिए.'

रूस ने यूक्रेन पर लगभग चार साल से हमला किया हुआ है. पुतिन ने यूक्रेन में रूसी लड़ाकों और कमांडरों को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा, 'पूरे रूस के लाखों लोग और मेरा विश्वास करो, हम आपके बारे में सोच रहे हैं. '

देशभर में टीवी पर होता है भाषण प्रसारित

रूस में हर साल राष्ट्रपति नए साल की पूर्व संध्या पर देश के नाम एक भाषण साझा करते हैं. यह भाषण टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है. इस परंपरा को सोवियत नेता लियोनिद ब्रेझनेव ने शुरू किया है. यह लाखों लोगों के घरों में प्रसारित किया जाता है. यह ठीक आधी रात से पहले सरकारी टीवी पर प्रसारित किया जाता है.

26 साल से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए 31 दिसंबर बेहद खास है. यह उनकी सत्ता में आने की 26वीं वर्षगांठ भी है. बोरिस येल्तसिन के पद छोड़ने के बाद पुतिन 1999 में नए साल की पूर्व संध्या पर रूस के राष्ट्रपति बने थे.

2022 से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध

रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अपना अटैक कर दिया था. शुरुआती हमले के बाद से दर्द तबाही और खून खराबे से भरा इस युद्ध का इतिहास रहा है. इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं. लाख लोग अपने घरों में बेघर हो गए हैं.