हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वVladimir Putin Big Warning: क्यों भड़क गए पुतिन, चेतावनी देते हुए बोले- 'अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस...'

Vladimir Putin Big Warning: क्यों भड़क गए पुतिन, चेतावनी देते हुए बोले- 'अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस...'

US Talks: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि युद्ध खत्म करने की ट्रंप की नई योजना में यूरोप के बदलावों का एक उद्देश्य है कि पूरी शांति प्रक्रिया को रोक देना और रूस के लिए अस्वीकार्य मांगें रखना.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 03 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता से पहले यूरोप को बड़ी चेतावनी दी. पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप युद्ध करना चाहता है तो रूस उसके लिए तैयार है. उन्होंने यूरोप के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे युक्रेन युद्ध को लेकर होने वाले किसी संभावित समझौते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करने वाला था.

पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया, जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर करीब चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत के लिए मॉस्को में मौजूद थे, जिसके लिए पिछले कई दिनों तक गंभीर कूटनीतिक प्रयास किए गए थे.

यूरोप को लेकर क्या बोले व्लादिमीर पुतिन?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “हम यूरोप के साथ युद्ध करने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है और वो इसकी शुरुआत करता है तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं.” उन्होंने यूक्रेन में शांति स्थापना की अमेरिका की कोशिशों में बाधा डालने के लिए यूरोपीय नेताओं को लेकर अपने दावे को दोहराते हुए कहा, “उनके पास शांति के लिए कोई एजेंडा नहीं है, वे युद्ध के पक्ष में हैं.

पुतिन ने यह भी कहा, “युद्ध को खत्म करने की ट्रंप की नई योजना में यूरोप की ओर से किए गए बदलावों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि पूरी शांति प्रक्रिया को रोक देना और रूस के लिए ऐसी मांगें रखना, जो उसके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य हों.”

शांति योजना को ट्रंप का समर्थन

वॉशिंगटन ने करीब चार सालों से जारी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं का एक मसौदा पेश किया था, जिसमें बाद में कीव और यूरोप की आलोचना के बाद बदलाव किया गया. उनका मानना था कि यह प्रस्ताव रूस की ज्यादातर मांगों के आगे झुकता हुआ दिखाई देता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को डर है कि इससे कीव को रूस की मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

Published at : 03 Dec 2025 08:15 AM (IST)
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
