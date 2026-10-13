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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘US बहुत जल्द ईरान पर फैसला करेगा’, तेहरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

‘US बहुत जल्द ईरान पर फैसला करेगा’, तेहरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अब अमेरिका कंट्रोल करता है और इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से रोजाना बहुत सारा तेल बाहर जा रहा है. उन्होंने ईरान को हारा हुआ देश बताया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Oct 2026 10:41 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में ईरान के साथ लगातार संघर्ष और तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देश को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘अमेरिका ईरान को लेकर बहुत जल्द फैसला करेगा.’

जेरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन वन पर सवार होकर अलास्का के वासिला में अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले एक चुनावी रैली में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘ईरान एक हारा हुआ (Failed) देश है. उसके पास कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, वहां 300 प्रतिशथ महंगाई दर है, उनके पास पैसा नहीं है, वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, वे किसी को भी कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं.’

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करता है और यह दावा किया कि इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से बहुत सारा तेल बाहर जा रहा है.

हूती विद्रोहियों को लेकर क्या बोले ट्रंप

वहीं, इस दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में सवाल किया गया, तो ट्रंप ने कहा कि यह संगठन बहुत ही बुरी तरह से पेश आ रहा है. हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी इस विद्रोही समूह पर हमला करेगा या नहीं.

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर भरोसा है कि अगर वह तुर्किए से अनुरोध करेंगे तो वह हूतियों के खिलाफ उनके साथ लड़ाई में शामिल हो जाएगा. उन्होंने तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को एक बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि एर्दोगन वही करेंगे, जो मैं कहूंगा.

मैंने MBS से की बातचीत- ट्रंप

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया कि क्या अमेरिका हूतियों के साथ सऊदी अरब के संघर्ष में उसे समर्थन देगा.

जब एक रिपोर्टर ने इसे लेकर ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने अलग अंदाज में पूछा, ‘क्या आप सच में यह सोचते हैं कि मैं आपको यह बता सकता हूं?’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यह बताने वाला नहीं हूं.’ 

यह भी पढ़ेंः 'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 13 Oct 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
America DONALD Trump IRAN Strait Of Hormuz
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