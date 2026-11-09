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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं नर्क नहीं जाना चाहता', ट्रंप के बयान ने चौंकाया, बताया कितनी बदलेगी उनकी कैबिनेट

'मैं नर्क नहीं जाना चाहता', ट्रंप के बयान ने चौंकाया, बताया कितनी बदलेगी उनकी कैबिनेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच डाना व्हाइट को प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त करने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक मजाक था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के CEO डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात फॉक्स न्यूज से कही है. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको बता दूं, मैं बस मजाक कर रहा था. ट्रंप ने व्हाइट हाउस रवाना होने से पहले यह बातें कही हैं.

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इसके अलावा उन्होंने नर्क और स्वर्ग जाने की इच्छा पर भी अपने विचार रखे. साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. 

उन्होंने आगे कहा कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दुनिया के सबसे बेहतरीन यूएफसी फाइटर्स डाना व्हाइट को संभावित लोगों के रूप में शामिल किया था. 

ट्रंप ने कहा, 'लोगों को यह समझना चाहिए था कि मैं बस मजाक कर रहा हूं. डाना व्हाइट को भी यह विचार पसंद आया. डाना जैसा कोई दूसरा नहीं है. वह बहुत शानदार हैं. वैसे भी उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, लेकिन, मैं जाहिर तौर पर मजाक कर रहा था.'

मंत्रिमंडल में होंगे बदलाव: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि मध्यावधि चुनाव रिजल्ट के बाद उनके मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे. ट्रंप ने कहा, 'मुझे अपना मंत्रिमंडल पसंद है. लगता है, वे अच्छे हैं, लेकिन मैं शायद ही कुछ बदलाव करूंगा.'

मैं धार्मिक इंसान हूं, मुझे स्वर्ग जाना चाहिए: ट्रंप

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक इंसान हूं. इसलिए मुझे स्वर्ग जाना चाहिए. मुझे तो यही उम्मीद है. मैं नर्क नहीं जाना चाहता.  

ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट रहा था चर्चा में

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने डाना व्हाइट को प्रेस सचिव के पद देने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के नाम लिए. इनमें कई रेसलर्स, इस्लाम मखाचेव, खबीब नूरमगोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा नून्स और कायला हैरिश का नाम शामिल था. 

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि हमें पागल वामपंथियों यानी लूनाटिक लेफ्ट से अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों की जरूरत है. डाना एक ऐसे प्रेस सेक्रेटरी होंगे, जिनके मुकाबले को नहीं होगा. डाना, कृपया इस पद को संभाल लें. 

डाना व्हाइट ने क्या कहा? 

डाना शनिवार को लंदन में एक बॉक्सिंग इवेंट में शामिल हुए थे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि वे सोमवार को ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं. ट्रंप और उनके रिश्ते काफी पुराने हैं. यह तब से हैं, जब रियल एस्टेट कारोबारी ट्रंप के अटलांटिक सिटी के कैसीनो ने यूएफसी के लिए लॉन्चपैड का काम किया था. व्हाइट ने एक इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की थी. इसमें ट्रंप की पोस्ट और व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए पोडियम पर उनकी फोटो थी. जिसके कैप्शन में लिखा कि अगले चैप्टर की ओर. 

मिलर को बनाया है अपना सीओएस

इससे पहले ट्रंप ने जब इस पोस्ट को किया था, तब उन्होंने एक दिन पहले ही स्टीफन मिलर को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की थी. मिलर ने सूसी वाइल्स की जगह ली है. इन्होंने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया. वाइल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला थीं. मिलर ही ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी के मुख्य सूत्रधार रहे हैं. पिछली प्रेस सेक्रेटरी काटिया जकारिया सिर्फ पांच दिन काम करने बाद पिछले महीने पद से इस्तीफा देकर चली गईं थी. इससे पहले कैरोलिन लेविट इस पद को संभाल रहीं थी, लेकिन अगस्त 2026 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया. वे इस पद पर करीबन 19 महीने रहीं थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Nov 2026 08:31 AM (IST)
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