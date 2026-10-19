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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए हटाए प्रतिबंध, रूबियो ने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप...

रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए हटाए प्रतिबंध, रूबियो ने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप...

रूबियो ने बताया कि "इस युद्ध में कोई नहीं जीत रहा है. हर दिन लोग मारे जा रहे हैं और हर दिन तबाही हो रही है. ट्रंप बार-बार इस संघर्ष में हर महीने करीब 25,000 लोगों के मारे जाने का उल्लेख करते हैं."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 19 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उज्बेकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के रूस पर प्रतिबंधों को टालने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि "राष्ट्रपति ट्रंप यह देखना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है या नहीं. इस पहल का उद्देश्य युद्ध और संघर्ष के एक और विनाशकारी वर्ष को टालने की संभावनाओं को तलाशना है. अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता निकले, जिससे दोनों देशों के बीच जारी युद्ध समाप्त हो सके."

रूबियो के मुताबिक, अमेरिका देश दुनिया के हर हिस्से में अपने कारोबार और कंपनियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर चाहता है. इसके साथ ही उन्होंने 60 दिनी प्रतिबंधों को स्थगित करने के पीछे की वजह का भी खुलासा किया. उज्बेकिस्तान के समरकंद स्थित रेगिस्तान चौक में सोमवार को दिए बयान में रूबियो ने कहा कि "अमेरिका और उसकी कंपनियां दुनिया भर में अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं. जरूरत इस बात की है कि उन्हें निष्पक्ष अवसर मिले."

अमेरिका का उद्देश्य व्यापार

उन्होंने कहा, “यहां (उज्बेकिस्तान) आकर किसी से यह कहने की बात नहीं है कि किसी दूसरे देश से बात करना बंद कर दो या उसके साथ काम करना छोड़ दो. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के हर उस हिस्से में, जो अमेरिकी कारोबार के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, हमारी कंपनियां भी उपलब्ध हों.”

उन्होंने कहा, उज्बेकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वह सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता है.अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के संभावित अवसरों की पहचान करना चाहता है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए अवसर तलाशना है, ताकि अमेरिकी कंपनियों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका मिल सके.

ट्रंप का लक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करना 

रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि "दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हो. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भी कहा था कि यदि वह उस समय राष्ट्रपति होते, तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता."

रूबियो ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने इसे समाप्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रखेगा.उन्होंने कहा, “इस युद्ध में कोई नहीं जीत रहा है. हर दिन लोग मारे जा रहे हैं और हर दिन तबाही हो रही है.” रूबियो ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार इस संघर्ष में हर महीने करीब 25,000 लोगों के मारे जाने का उल्लेख करते हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षों से युद्ध समाप्त कराने में मदद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसी प्रगति नहीं हुई है, जैसी अमेरिका चाहता था. उन्होंने जोर दिया कि प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 19 Oct 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
USA  Russia Ukraine War Marco Rubio
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