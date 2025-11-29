हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPowerful Military Tanks: रेत के टीले हों या फिर पहाड़, कहीं भी चढ़ जाते हैं दुनिया के ये तीन सबसे खतरनाक टैंक, भारत-पाक के पास कौन-कौन से?

रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध के बाद दुनिया के टैंकों की ताकत पर फिर चर्चा बढ़ी. जानिए 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुख्य युद्धक टैंक.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

आधुनिक युद्ध चाहे बर्फीले पहाड़ों में हो या रेगिस्तान की धूल में टैंकों की ताकत आज भी किसी भी सेना की रीढ़ मानी जाती है. रूस–यूक्रेन युद्ध, गाजा–इजरायल संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टैंक ही वह हथियार हैं, जो जमीनी जंग का पूरा नक्शा बदल देते हैं. 2025 में दुनिया के कई देशों ने अपने टैंकों को नई तकनीक, जबरदस्त सुरक्षा और खतरनाक फायर-पावर से लैस किया है.

अमेरिका का M1A2 Abrams

अमेरिका का M1A2 Abrams उन कुछ टैंकों में शामिल है जिन्हें दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है. इसका आर्मर इतना मजबूत है कि भारी बमबारी भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकती. इसमें लगी 120 मिमी XM256 स्मूथ बोर गन बेहद सटीक मार करती है और इसका डिजिटल युद्ध-प्रणाली सिस्टम हर मौसम में इसे युद्ध के लिए तैयार रखता है.

रूस का T-14 Armata

रूसी T-14 Armata आधुनिक तकनीक का नमूना माना जाता है. इसका टॉवर रिमोट कंट्रोल से चलता है, यानी चालक दल को सीधा खतरा कम हो जाता है. 125 मिमी की नई पीढ़ी की गन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसे किसी भी आधुनिक मिसाइल या टैंक शेल से बचाने में सक्षम बनाते हैं. इसके अलावा टी-90 रूसी मुख्य युद्धक टैंक है, जो दुनिया के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकों में से एक है. रूस ने इसे भारत को भी बेचा है, जिसे टी-90 भीष्म के नाम से जानते हैं.

दक्षिण कोरिया का K2 Black Panther

दक्षिण कोरिया का K2 Black Panther अपनी फुर्ती और फायर रेट के कारण दुनिया के सबसे तकनीकी टैंकों में गिना जाता है. इसका सस्पेंशन सिस्टम किसी भी ऊबड़-खाबड़ इलाके में इसे हाई-स्पीड मूवमेंट देता है. इसकी 120 मिमी गन प्रति मिनट कई राउंड दाग सकती है.

जर्मनी का Leopard 2A7

Leopard 2A7 युद्ध के मैदान में भरोसे का प्रतीक है. जर्मनी ने इसे मजबूत आर्मर, तेज गति और अद्भुत फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ तैयार किया है. यही कारण है कि NATO में इसे सबसे विश्वसनीय टैंकों में सबसे ऊपर रखा जाता है.

ब्रिटेन का Challenger 2

Challenger 2 अपनी प्रसिद्ध L30A1 राइफल गन के लिए जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे सटीक टैंक गनों में से एक मानी जाती है. इसके भारी कवच और मजबूत संरचना ने इसे कई युद्धों में बेहतरीन प्रदर्शन देते देखा है.

इजरायल का Merkava Mark IV

इजरायल ने अपने क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए Merkava IV को खास तौर पर सुरक्षा-केंद्रित बनाया है. इसका डिजाइन ऐसा है कि चालक दल पर हमले का खतरा काफी कम हो जाता है. इसमें लगी 120 मिमी गन और LAHAT मिसाइल इसे और भी खतरनाक बनाती हैं.

फ्रांस का Leclerc

Leclerc टैंक तेज गति, स्मार्ट तकनीक और बेहतरीन हथियारों के संयोजन के साथ आता है. यह बाकी भारी टैंकों की तुलना में हल्का है और युद्ध के मैदान में तेजी से पोजीशन बदलने की क्षमता रखता है.

चीन का VT-4 – दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला आधुनिक टैंक

VT-4 चीन का निर्यात वाला प्रमुख टैंक है, जिसे पाकिस्तान समेत कई देशों ने अपनी सेना में शामिल किया है. इसका थर्ड जनरेशन फायर कंट्रोल सिस्टम और 125 मिमी स्मूथबोर गन इसे अत्यधिक खतरनाक बनाते हैं. इसके साथ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसे आधुनिक मिसाइलों से सुरक्षित रखता है. ये वाला टैंक चीन ने पाकिस्तान को भी दिया है. 

दुनिया का नंबर 1 टैंक कौन?

अगर सभी पहलुओं फायर-पावर, सुरक्षा, तकनीक, युद्ध प्रदर्शन और विश्वसनीयता को एक साथ देखा जाए तो 2025 में M1A2 Abrams, T-14 Armata, और Leopard 2A7 को दुनिया के सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली टैंकों की शीर्ष श्रेणी में रखा जाता है. ये टैंक न केवल युद्ध का तरीका बदल रहे हैं, बल्कि बड़ी सेनाओं की राजनीति को भी नए रूप में ढाल रहे हैं.

Published at : 29 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Embed widget