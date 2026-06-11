पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक युवक द्वारा पीओके पुलिस की हेल्पलाइन 9121 पर की गई कॉल का ऑडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा है. ऑडियो में युवक पीओके पुलिस पर क्षेत्र के वास्तविक हालात को छिपाने और सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य स्थिति का प्रचार करने को लेकर जमकर गुस्सा करता सुनाई दे रहा है.

एक युवक कॉल के दौरान पीओके पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए पूछता है कि अगर पूरे क्षेत्र में शांति है तो पुलिस अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर रही है. साथ ही पीओके की हालत की पोल खोलते हुए व्यक्ति पुलिस अधिकारी से कहता है कि रावलाकोट समेत कई इलाकों में हालात गंभीर हैं. पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया है और पूरा पीओके जल रहा है. उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज सीधा गोली मार रही है और अबतक 500-600 लोगों को मार चुकी है.

युवक के इन सवालों को सुनने के बाद कॉल के दौरान हेल्पलाइन पर मौजूद महिला अधिकारी आरोपों का कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं दे पाती है. अधिकारी कई बार कहती हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. साथ ही युवक का गुस्सा शांत करवाने के लिए खुद को महिला बताती है. ऐसे में युवक उनसे किसी पुरुष पुलिस अधिकारी से बात कराने की मांग भी करता है, लेकिन अधिकारी जवाब देती हैं कि फोन पर ड्यूटी उनकी ही है.

युवक ने खोल दी पाकिस्तान की पोल

पूरी बातचीत के दौरान युवक का गुस्सा पीओके पुलिस, पाकिस्तानी सेना और सरकार के प्रति साफ दिखाई देता है और वह पाकिस्तानी तंत्र की पोल खोलता है कि कैसे वास्तविक स्थित को छिपाया जा रहा है और गलत संदेश फैलाया जा रहा है.

पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी है. बीते रोज प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के गोलीकांड में 11 लोगों की जान गई थी. इसके बावजूद आज भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं. पीओके की अवाम अपने हकों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अलग अलग शहरों में मार्च निकाल रही है.

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