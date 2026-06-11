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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल

'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक युवक ने पीओके पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल कर पुलिस को खूब सुनाया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 07:47 AM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक युवक द्वारा पीओके पुलिस की हेल्पलाइन 9121 पर की गई कॉल का ऑडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा है. ऑडियो में युवक पीओके पुलिस पर क्षेत्र के वास्तविक हालात को छिपाने और सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य स्थिति का प्रचार करने को लेकर जमकर गुस्सा करता सुनाई दे रहा है. 

एक युवक कॉल के दौरान पीओके पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए पूछता है कि अगर पूरे क्षेत्र में शांति है तो पुलिस अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर रही है. साथ ही पीओके की हालत की पोल खोलते हुए व्यक्ति पुलिस अधिकारी से कहता है कि रावलाकोट समेत कई इलाकों में हालात गंभीर हैं. पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया है और पूरा पीओके जल रहा है. उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज सीधा गोली मार रही है और अबतक 500-600 लोगों को मार चुकी है.

युवक के इन सवालों को सुनने के बाद कॉल के दौरान हेल्पलाइन पर मौजूद महिला अधिकारी आरोपों का कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं दे पाती है. अधिकारी कई बार कहती हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. साथ ही युवक का गुस्सा शांत करवाने के लिए खुद को महिला बताती है. ऐसे में युवक उनसे किसी पुरुष पुलिस अधिकारी से बात कराने की मांग भी करता है, लेकिन अधिकारी जवाब देती हैं कि फोन पर ड्यूटी उनकी ही है.

युवक ने खोल दी पाकिस्तान की पोल
पूरी बातचीत के दौरान युवक का गुस्सा पीओके पुलिस, पाकिस्तानी सेना और सरकार के प्रति साफ दिखाई देता है और वह पाकिस्तानी तंत्र की पोल खोलता है कि कैसे वास्तविक स्थित को छिपाया जा रहा है और गलत संदेश फैलाया जा रहा है.

पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी है. बीते रोज प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के गोलीकांड में 11 लोगों की जान गई थी. इसके बावजूद आज भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं. पीओके की अवाम अपने हकों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अलग अलग शहरों में मार्च निकाल रही है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
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