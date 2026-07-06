हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK Protest: PoK में 28 दिनों के आंदोलन के बाद प्रदर्शन तेज, रावलकोट से कोटली तक सड़कों पर लोग, पाकिस्तान को अल्टीमेटम

PoK Protest: PoK में 28 दिनों के आंदोलन के बाद प्रदर्शन तेज, रावलकोट से कोटली तक सड़कों पर लोग, पाकिस्तान को अल्टीमेटम

PoK में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. रावलाकोट, कोटली और बाग में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार (6 जुलाई 2026) को आंदोलन के 28वें दिन रावलाकोट, कोटली, बाग समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 105 साल पहले लिखी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया.

रावलाकोट बस अड्डे पर 13 जून से जारी धरने में करीब 15 हजार से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ सरफरोशी की तमन्ना का उद्घोष किया. इसके साथ ही, भारत के आंदोलनों में अक्सर लगाए जाने वाले नारे जुल्मी जब-जब जुल्म करेगा... भी पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ लगाए गए.

बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ददियाल इलाके में प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स ने कई राउंड फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद सोमवार को पूरे पीओके में विरोध और अधिक तेज हो गया. रावलाकोट, कोटली और बाग सहित कई शहरों में बड़ी रैलियां निकाली गईं, जिनमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली.

ये भी पढ़ें: Explained: ईरान की 'आयत डिप्लोमेसी'! खामनेई के जनाजे में भारत समेत किस देश के लिए कुरान की कौन-सी आयत पढ़ी और मायने क्या?

5 जून से पूरे PoK में इंटरनेट सेवाएं बंद

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 5 जून से पूरे PoK में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. वहीं 9 जून से अलग-अलग शहरों से आए लोग रावलाकोट के ईदगाह मैदान में लगातार धरना दे रहे हैं. अब आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और पीओके की स्थानीय सरकार को 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है. अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य और आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में शामिल सरदार इम्तियाज आलम ने लोगों से कहा कि वे 9 जुलाई की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 8 जुलाई को हालात तेजी से बदल सकते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समय कम मिल सकता है.

इम्तियाज आलम ने सभा में क्या कहा?

सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज आलम ने पाकिस्तान सेना को आतंकी फोर्स बताते हुए कहा कि जिस तरह महिलाओं ने आगे आकर गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए संघर्ष किया, वह आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने पीओके पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि स्थानीय लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि आज पीओके की माताएं, बहनें और बेटियां भी आंदोलन में सबसे आगे खड़ी हैं.

उनका दावा था कि अगर दमन जारी रहा तो भी आंदोलन नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा कि "तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे सीने खत्म नहीं होंगे." फिलहाल पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पाकिस्तान सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Explained: सद्दाम को चुपचाप दफनाया, गद्दाफी की कब्र गुमनाम... खामेनेई के जनाजे में क्यों उमड़ा जनसैलाब, फर्क क्या?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi PoK Protests
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK Protest: PoK में 28 दिनों के आंदोलन के बाद प्रदर्शन तेज, रावलकोट से कोटली तक सड़कों पर लोग, पाकिस्तान को अल्टीमेटम
PoK में 28 दिनों के आंदोलन के बाद प्रदर्शन तेज, सड़कों पर हजारों लोग, पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
विश्व
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
विश्व
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा रूस, रातभर में बरसाए 519 ड्रोन, पुतिन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा रूस, रातभर में बरसाए 519 ड्रोन
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
इंडिया
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इंडिया
Explained: अग्निपथ स्कीम में 75% को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा अग्निवीर, बदलाव कितना मुमकिन?
75% अग्निवीरों को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा सैनिक, क्या असर होगा?
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
इंडिया
नीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा भगोड़ा हीरा कारोबारी
नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया हीरा कारोबारी
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget