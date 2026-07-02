हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExclusive: दुनिया के सामने बेपर्दा शहबाज! PoK में 24वें दिन भी बगावत की आवाज जारी, अवामी एक्शन कमेटी ने खोला राज

Exclusive: दुनिया के सामने बेपर्दा शहबाज! PoK में 24वें दिन भी बगावत की आवाज जारी, अवामी एक्शन कमेटी ने खोला राज

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह के 24वें दिन पीओके के लोगों ने शहबाज सरकार को खुलेआम चेतावनी दी. अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना पर कश्मीरियों के हाथों में बंदूक थमाने का आरोप लगाया.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह के 24वें दिन Pok की जनता ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जारी आतंक की नीति की दुनिया के सामने गवाही दी है. रावलकोट के ईदगाह मैदान में जारी प्रदर्शन में आज प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान ख़ान ने कहा कि पीओके के लोगों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी. खान ने पाकिस्तान के सरकारी तंत्र द्वारा आतंकी संगठनों को संरक्षण देने पर भी गावही दी.

असल में पीओके की सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी समेत उससे जुड़े 150 लोगों को जो 9 जून से चल रहे प्रदर्शन में शामिल है, उन्हें आतंकी घोषित किया हुआ है, जिस पर पाकिस्तान की सरकार की पोल खोलते हुए अमान ख़ान ने कहा कि ये हमे आतंकी कहते हैं. मैं यहां पर मौजूद मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं,मानवाधिकार संस्थाओं को गवाह बनाते हुए कहता हूं कि कश्मीरियों के हाथ में बंदूक खुद पाकिस्तानी सेना ने दी थी और ये हमें आतंकी कहते हैं. 

आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार और सरकारी तंत्र द्वारा प्रायोजन और संरक्षण देने की गवाही देते हुए पीओके के सुधनोती के रहने वाले सरदार अमान खान ने पिछले साल 5 फरवरी को इसी रावलकोट शहर में जैश ए मोहम्मद की रैली का जिक्र किया, जब आतंकी खुलेआम तलवार और एके-47 लेकर सड़कों पर रैली निकाल रहे थे और भारत को धमकी दे रहे थे. 

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा
आमन खान ने रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर का नाम लेते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर रावलकोट तुम यहां रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली तलवार वाली, याद है आप लोगों को और तुम हमें ही आतंकी बताओगे, ये सारे लोग (प्रदर्शनकारी) इसी धरती के वारिस हैं. ईदगाह मैदान पर जारी विद्रोह में एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत को प्रदर्शनकारियों ने कड़े शब्दों में याद दिलाया कि पीओके उसका हिस्सा नहीं है. 

सरदार अमान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान सपने में सोचता है कि पीओके उसका मक़्तुआ इलाक़ा है. कश्मीरियों को अपना गुलाम बनाने का सपना देखता है लेकिन ना पीओके के लोग पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं, ना ही उनके पूर्वज पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं और ना ही आने वाली पुश्तें पाकिस्तान की गुलाम होंगी.

शहबाज सरकार को बड़ी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास एक ही रास्ता है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें और उनकी मांग मानें. वरना अगर रावलकोट में पीओके के अलग-अलग शहरों से इकट्ठा 80 हज़ार लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए तो फिर बात 38 मांगो की नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान से पीओके ख़ाली करवाने की होगी.

ये भी पढ़ें 

Explained: भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सुधरना कितना मुमकिन? क्यों यह आसान काम नहीं रहा, इससे हमें क्या फायदा?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Pakistan PoK KASHMIR Awami Action Committee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: PoK में लगातार 24वें दिन बगावत की आवाज, दुनिया के सामने बेपर्दा शहबाज! अवामी एक्शन कमेटी ने खोला राज
PoK में 24वें दिन बगावत की आवाज, दुनिया के सामने बेपर्दा शहबाज! अवामी एक्शन कमेटी ने खोला राज
विश्व
क्या सरेंडर करेगा यूक्रेन? रूस के हमलों से दहला कीव, आयरलैंड यात्रा बीच में छोड़कर लौटे जेलेंस्की
क्या सरेंडर करेगा यूक्रेन? रूस के हमलों से दहला कीव, आयरलैंड यात्रा बीच में छोड़कर लौटे जेलेंस्की
विश्व
वेनेजुएला में लाल हुआ पूरा आसमान, वायरल VIDEO देख सहमे लोग; आखिर क्या है इस रहस्यमयी नजारे का सच?
वेनेजुएला में लाल हुआ पूरा आसमान, वायरल VIDEO देख सहमे लोग; आखिर क्या है इस रहस्यमयी नजारे का सच?
विश्व
Explained: भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सुधरना कितना मुमकिन? क्यों यह आसान काम नहीं रहा, इससे हमें क्या फायदा?
भारत-PAK के रिश्ते सुधरना कितना मुमकिन? क्यों यह आसान काम नहीं रहा, इससे हमें क्या फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Siya Goyal का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? कोर्ट पहुंची Pune Police
WhatsApp के नए फीचर यूजरनेम पर सरकार ने क्यों लगाया बैन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर योगी सरकार ने लिया अहम फैसला
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर योगी सरकार ने लिया अहम फैसला
क्रिकेट
Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
Embed widget