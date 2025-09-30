पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में आज मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को दूसरे दिन भी बाज़ार बंद हैं और लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को पाकिस्तान समर्थित संगठन और पैरामिलिट्री फोर्स ने कश्मीरियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी. इसी कारण आज कश्मीरियों ने पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत को पीओके से जोड़ने वाली सड़कों को पीओके के एंट्री पॉइंट पर ही ब्लॉक कर दिया है.

कश्मीरियों ने कोहला एंट्री पॉइंट को किया ब्लॉक

एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कोहला एंट्री पॉइंट जो पाकिस्तानी पंजाब के मुरी शहर और खैबर पख्तूनख्वाह के अबोटाबाद को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है, उसे बड़े बड़े पत्थरों और कंटेनर की मदद से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्से का कोई भी बाहरी व्यक्ति पाकिस्तानी क़ब्ज़े वाले कश्मीर में ना प्रवेश कर पाए.

पूरे PoK में दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन

कश्मीरियों ने कल सोमवार को हुई हिंसा के बाद पूरे PoK में दुकानें बंद के करने के अलावा पीओके को बाकी के पाकिस्तान से पूरी तरह काटने का फ़ैसला किया था. सीमाएं ब्लॉक करने के अलावा आज दूसरे दिन भी मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली के लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं.

लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन

पीओके में कश्मीरियों के विद्रोह को देखते हुए पीओके की कठपुतली सरकार ने पूरे पीओके में इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज भी बंद कर दी हैं, ताकि पीओके में चल रहा विद्रोह दुनिया के सामने ना आ पाए. हालांकि विदेशों में स्थित पाकिस्तान के कई उच्चायोग में पाकिस्तानी क़ज़्बे वाले कश्मीर के प्रवासी विरोध कर रहे हैं.

लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सोमवार को लगभग 2 घंटे तक पीओके के प्रवासियों ने पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था.

