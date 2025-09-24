हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हम पर मेहरबानी करें', भीख का कटोरा लेकर एक बार फिर IMF की चौखट पर पहुंचे शहबाज, खैरात के लिए अब बनाया नया बहाना

'हम पर मेहरबानी करें', भीख का कटोरा लेकर एक बार फिर IMF की चौखट पर पहुंचे शहबाज, खैरात के लिए अब बनाया नया बहाना

PM Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF की होने वाली समीक्षा से पहले प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से अपने देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखने का आग्रह किया है.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Sep 2025 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को अपने मुल्क के आर्थिक हालात का रोना रोते हुए IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से दया की अपील की है. हमेशा आर्थिक स्थिति का रोना रोने वाले देश ने इस बार बाढ़ का बहाना बनाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने IMF की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को होने वाली समीक्षा से पहले अपने देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखने का आग्रह किया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को कहा, ‘पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, उन्हें लगातार पूरा कर रहा है, लेकिन IMF से आग्रह है कि वह अपनी आगामी समीक्षा में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का भी ख्याल करे.’

UNGA के 80वें सत्र के दौरान शहबाज शरीफ ने की टिप्पणी

शहबाज शरीफ ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के दौरान की. IMF की ओर से दिए गए 7 बिलियन के बेलआउट पैकेज यानि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को समीक्षा की जानी है. ये फंड मई, 2025 में अप्रूव किया गया था. इस समीक्षा में 2025 की मार्च-जून तिमाही के लिए पाकिस्तान के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा.

अगस्त में इसे लेकर दूसरी समीक्षा हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तीन लक्ष्य भी हासिल करने में नाकाम रहा था. वित्त मंत्रालय ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट में बताया था कि कोई भी प्रांतीय सरकार 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की बचत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी. वहीं, पाकिस्तान का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4 प्रतिशत (6.2 ट्रिलियन रुपये) रहा था, जो IMF के 5.9 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे था.

IMF ने पाकिस्तान के सामने बेलआउट पैकेज के लिए रखीं थीं 50 शर्तें

आईएमएफ ने बेलआउट पैकेज के तहत करीब 50 शर्तें रखीं, जिनमें से कुछ त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं और पाकिस्तान को मिलने वाली अगली 1 अरब डॉलर की किश्त की मंजूरी इन्हीं पर निर्भर करती है.

पाकिस्तान के ब्रोकरेज हाउस टॉपलाइन सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान IMF की ओर से निर्धारित सभी सात मात्रात्मक प्रदर्शन मानदंडों (QPC) को पूरा करने की राह पर है.

पाकिस्तान के सूचना विभाग ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया ग्रुप डॉन के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज और जॉर्जीवा के बीच हुई बैठक के बाद पाकिस्तानी सूचना विभाग (PID) ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक में आग्रह किया कि हाल ही में आई बाढ़ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रख IMF समीक्षा करे तो बेहतर होगा.’ PID ​​के मुताबिक, जॉर्जीवा ने बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

यह भी पढ़ेंः प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंचा 13 साल का लड़का अब कहां है? सुरक्षा एजेसियां मान रहीं बड़ी चूक

Published at : 24 Sep 2025 08:50 PM (IST)
Tags :
IMF Kristalina Georgieva Pakistan SHEHBAZ SHARIF FLOOD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
ट्रैवल
Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget