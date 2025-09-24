पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को अपने मुल्क के आर्थिक हालात का रोना रोते हुए IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से दया की अपील की है. हमेशा आर्थिक स्थिति का रोना रोने वाले देश ने इस बार बाढ़ का बहाना बनाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने IMF की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को होने वाली समीक्षा से पहले अपने देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखने का आग्रह किया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को कहा, ‘पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, उन्हें लगातार पूरा कर रहा है, लेकिन IMF से आग्रह है कि वह अपनी आगामी समीक्षा में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का भी ख्याल करे.’

UNGA के 80वें सत्र के दौरान शहबाज शरीफ ने की टिप्पणी

शहबाज शरीफ ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के दौरान की. IMF की ओर से दिए गए 7 बिलियन के बेलआउट पैकेज यानि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) की गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को समीक्षा की जानी है. ये फंड मई, 2025 में अप्रूव किया गया था. इस समीक्षा में 2025 की मार्च-जून तिमाही के लिए पाकिस्तान के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा.

अगस्त में इसे लेकर दूसरी समीक्षा हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तीन लक्ष्य भी हासिल करने में नाकाम रहा था. वित्त मंत्रालय ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट में बताया था कि कोई भी प्रांतीय सरकार 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की बचत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी. वहीं, पाकिस्तान का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4 प्रतिशत (6.2 ट्रिलियन रुपये) रहा था, जो IMF के 5.9 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे था.

IMF ने पाकिस्तान के सामने बेलआउट पैकेज के लिए रखीं थीं 50 शर्तें

आईएमएफ ने बेलआउट पैकेज के तहत करीब 50 शर्तें रखीं, जिनमें से कुछ त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं और पाकिस्तान को मिलने वाली अगली 1 अरब डॉलर की किश्त की मंजूरी इन्हीं पर निर्भर करती है.

पाकिस्तान के ब्रोकरेज हाउस टॉपलाइन सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान IMF की ओर से निर्धारित सभी सात मात्रात्मक प्रदर्शन मानदंडों (QPC) को पूरा करने की राह पर है.

पाकिस्तान के सूचना विभाग ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया ग्रुप डॉन के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज और जॉर्जीवा के बीच हुई बैठक के बाद पाकिस्तानी सूचना विभाग (PID) ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक में आग्रह किया कि हाल ही में आई बाढ़ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रख IMF समीक्षा करे तो बेहतर होगा.’ PID ​​के मुताबिक, जॉर्जीवा ने बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

यह भी पढ़ेंः प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंचा 13 साल का लड़का अब कहां है? सुरक्षा एजेसियां मान रहीं बड़ी चूक