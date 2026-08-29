Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसेंट्रल एशिया में बड़ा दांव! उज्बेकिस्तान दौरे पर PM मोदी का क्या है मास्टर प्लान

सेंट्रल एशिया में बड़ा दांव! उज्बेकिस्तान दौरे पर PM मोदी का क्या है मास्टर प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्बेकिस्तान दौरा भारत के लिए कई मायनों में अहम होने वाला है. पीएम इस दौरे पर क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर के साथ-साथ कई और अहम मसलों पर बात कर सकते हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 29 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

भारत मध्य एशिया में बड़ा दांव चलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (29 अगस्त) से उज्बेकिस्तान दौरे पर रहेंगे. पीएम का यह दौरा कई मायनों में खास होने वाला है. इससे भारत और उज्बेकिस्तान के भविष्य के साथ-साथ वैश्विक समीकरण भी बदल सकते हैं. पीएम उज्बेकिस्तान के साथ-साथ किर्गिस्तान भी जाएंगे. इस मसले पर उज्बेकिस्तान में राजदूत स्मिता पंत ने अहम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी का आगामी दौरा भविष्य की दिशा तय करेगा.

पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से मुलाकात करेंगे. उनके निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे. यह प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी और दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही आगे का एजेंडा तय करेंगे.

भारत-उज्बेकिस्तान के बीच किन मसलों पर होगी बात

राजदूत स्मिता पंत ने कहा, 'चाहे व्यापार और निवेश हो, कनेक्टिविटी, अड़चनें, महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ मृदा, विकास सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा मामले, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों के तहत सहयोग, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग. इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है. यह लगभग 11 साल के अंतराल के बाद हो रहा है. यह दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की एक बहुत मजबूत नींव रखेगा. जिस एजेंडे पर चर्चा होगी वह व्यापक और बेहद बहुआयामी है'

निवेश में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भारतीय राजनयिक ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली बार 2015 में उज्बेकिस्तान का दौरा किया था और तब से कई क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है, जिसमें व्यापार में 300 प्रतिशत और निवेश में 700 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है.

यह भी पढ़ें : नेपाल में शवों का ढेर, तिब्बत में 'सब ठीक'? क्या बाढ़ का सच छिपा रहा चीन

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Uzbekistan PM Modi INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सेंट्रल एशिया में बड़ा दांव! उज्बेकिस्तान दौरे पर PM मोदी का क्या है मास्टर प्लान
सेंट्रल एशिया में बड़ा दांव! उज्बेकिस्तान दौरे पर PM मोदी का क्या है मास्टर प्लान
विश्व
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
विश्व
नेपाल में शवों का ढेर, तिब्बत में 'सब ठीक'? क्या बाढ़ का सच छिपा रहा चीन
नेपाल में शवों का ढेर, तिब्बत में 'सब ठीक'? क्या बाढ़ का सच छिपा रहा चीन
विश्व
नेपाल त्रासदी: रेंगते हुए रेस्क्यू को पहुंची सेना, सहमा देने वाला VIDEO
नेपाल त्रासदी: रेंगते हुए रेस्क्यू को पहुंची सेना, सहमा देने वाला VIDEO
Advertisement

वीडियोज

देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
क्या ब्राह्मण-मुसलमानों का साथ, यूपी में 2027 का समाधान है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर महंगी हुई CNG, 3.89 रुपये बढ़े दाम; क्या बोले ऑटो ड्राइवर?
दिल्ली में फिर महंगी हुई CNG, 3.89 रुपये बढ़े दाम; क्या बोले ऑटो ड्राइवर?
रीजनल सिनेमा
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जनरल नॉलेज
IIT कानपुर का शोध...मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं? जानें जवाब
IIT कानपुर का शोध...मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं? जानें जवाब
शिक्षा
अरुणाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब PRC, APST सर्टिफिकेट जरूरी
अरुणाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब PRC, APST सर्टिफिकेट जरूरी
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget