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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वG-7 समिट के दौरान फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, जानें नेतन्याहू जाएंगे या नहीं?

G-7 समिट के दौरान फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, जानें नेतन्याहू जाएंगे या नहीं?

अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार (16 जून) को G7 समिट के दौरान कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र के नेताओं के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 08:48 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में आयोजित होने वाली जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन (G7 Summit) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं. अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी साझा की है. इसके साथ ही, एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार (16 जून, 2026) को G7 समिट के दौरान कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र के नेताओं के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं है. 

अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन से इतर मध्य पूर्व के नेताओं के साथ भी एक शिखर बैठक करेंगे. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप G7 बैठक में सहयोगी देशों के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिशों को लेकर भी चर्चा करेंगे.

Published at : 13 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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