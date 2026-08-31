SCO मीटिंग: PM नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात

क्रिगिस्तान के बिश्केक में चल रही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को मुलाकात हुई है. दोनों के बीच फिलहाल बैठक जारी है.

31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक SCO के 16वें शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुटे हुए हैं. इस सालाना बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं.

पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने पीएम मोदी के साथ पुतिन की इस बैठक को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली रूसी राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा की पूर्व तैयारी करार दिया है.

रूस भारत के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर पुतिन के दूत दिमित्रिएव ने कहा है कि भारत रूस का एक बेहतरीन साझेदार है. भविष्य रूस और भारत के बीच टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में सहयोग पर नजर है. भारत और रूस के बीच निवेश साझेदारी से आगे सफल ज्वाइंट कंपनियां बनती रहेंगी.

क्या है शंघाई सहयोग संगठन ?

SCO यूरेशियाई देशों का एक संगठन है. यह सुरक्षा और आर्थिक संबंधों के बेहतर बनाने के लिए काम करता है. शुरुआत में यह पांच देशों (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान) का एक रिजनल ग्रुप था. इसने शंघाई में अपना पहला समझौता किया था. तब से अबतक एससीओ का विस्तार हुआ है. यह सहयोग के लिए सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया.

इसमें 10 तो स्थायी सदस्य हैं. 15 डायलॉग पार्टनर और दो ऑब्जर्वर देश शामिल है. इस ग्रुप के कई राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्य हैं. इसके सदस्य इस एक नई मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ने का अहम जरिया हैं. यह शीत युद्ध के बाद अमेरिका के एकछत्र प्रभुत्व वाले दौर की जगह ले रही है. एसीओ देशों का कहना है कि पश्चिमी देश तेजी से आक्रमक और विघटनकारी गतिविधियां कर रहे हैं. उनका वैश्विक प्रेशर कम हो रहा है. ऐसे में एक ऐसा मंच होना और भी जरूरी हो गया है, जहां दूसरे देश नई चुनौतियों को मिलकर सामने करने पर सहमत हो सकें.

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