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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSCO मीटिंग: PM नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात

SCO मीटिंग: PM नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात

किर्गिस्तान के बिश्केक में जारी SCO सम्मलेन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है. 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक SCO का 16वें शिखर सम्मेलन चलेगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Aug 2026 07:09 PM (IST)
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क्रिगिस्तान के बिश्केक में चल रही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को मुलाकात हुई है. दोनों के बीच फिलहाल बैठक जारी है. 

31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक SCO के 16वें शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुटे हुए हैं. इस सालाना बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं. 

पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने पीएम मोदी के साथ पुतिन की इस बैठक को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली रूसी राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा की पूर्व तैयारी करार दिया है. 

रूस भारत के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर पुतिन के दूत दिमित्रिएव ने कहा है कि भारत रूस का एक बेहतरीन साझेदार है. भविष्य रूस और भारत के बीच टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में सहयोग पर नजर है. भारत और रूस के बीच निवेश साझेदारी से आगे सफल ज्वाइंट कंपनियां बनती रहेंगी. 

क्या है शंघाई सहयोग संगठन ?
SCO यूरेशियाई देशों का एक संगठन है. यह सुरक्षा और आर्थिक संबंधों के बेहतर बनाने के लिए काम करता है. शुरुआत में यह पांच देशों (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान) का एक रिजनल ग्रुप था. इसने शंघाई में अपना पहला समझौता किया था. तब से अबतक एससीओ का विस्तार हुआ है. यह सहयोग के लिए सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया. 

इसमें 10 तो स्थायी सदस्य हैं. 15 डायलॉग पार्टनर और दो ऑब्जर्वर देश शामिल है. इस ग्रुप के कई राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्य हैं. इसके सदस्य इस एक नई मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ने का अहम जरिया हैं. यह शीत युद्ध के बाद अमेरिका के एकछत्र प्रभुत्व वाले दौर की जगह ले रही है. एसीओ देशों का कहना है कि पश्चिमी देश तेजी से आक्रमक और विघटनकारी गतिविधियां कर रहे हैं. उनका वैश्विक प्रेशर कम हो रहा है. ऐसे में एक ऐसा मंच होना और भी जरूरी हो गया है, जहां दूसरे देश नई चुनौतियों को मिलकर सामने करने पर सहमत हो सकें.

अपडेट जारी है... 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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