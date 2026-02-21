PM मोदी का इजरायल दौरा, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई हथियारों को लेकर हो सकती है बड़ी डील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को दो दिन के इजरायल दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की तैयारी है. दोनों देश मिलकर नई रक्षा तकनीक पर काम बढ़ाना चाहते हैं. इस दौरे में सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन होने की उम्मीद है. हालांकि कोई बड़ा रक्षा सौदा साइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से जारी है. आने वाले वर्षों में यह सहयोग करीब 10 अरब डॉलर का माना जा रहा है.

हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, इजरायल भारत को नई रक्षा तकनीक देने के लिए तैयार है. इसमें लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इजरायल इस बार ऐसी तकनीक भी साझा कर सकता है, जो उसने पहले नहीं दी थी. भारत और इजरायल मिलकर एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर सकते हैं. यह भारत के मिशन सुदर्शन का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाना है. इजराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे मजबूत रक्षा सिस्टम हैं.

लंबी दूरी के हथियारों की खरीद

भारत लंबी दूरी की मिसाइलें और ऐसे ड्रोन खरीदने पर भी विचार कर रहा है, जो दुश्मन की सीमा के अंदर तक मार कर सकें. भारत पहले भी रैंपेज मिसाइल और अन्य हथियारों का उपयोग कर चुका है. नौसेना भी अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए बराक मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन को खरीदने पर विचार कर रही है.

अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग

रक्षा के अलावा दोनों देश विज्ञान, खेती, साफ पानी और नई तकनीक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी बातचीत करेंगे. पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं. दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच रखते हैं.